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    BLM發起人被爆狂掃房！豪擲上千萬購買白人區豪宅

    「黑人的命也是命」（BLM）運動發起者之一卡洛絲（見圖）最近被爆料近年與丈夫在洛杉磯購入4套高級住宅。（美聯社）

    「黑人的命也是命」（BLM）運動發起者之一卡洛絲（見圖）最近被爆料近年與丈夫在洛杉磯購入4套高級住宅。（美聯社）

    2021/04/12 20:03

    〔即時新聞／綜合報導〕「黑人的命也是命」（BLM）運動發起者之一卡洛絲（Patrisse Cullors）近日被爆出名下有多套高級住宅，包括一所近期購買，位於洛杉磯高檔社區價值140萬美元（約新台幣4000萬元）的豪宅，而此區居民有超過88%是白人，黑人僅1.8%。此事爆出後，也引來網友質疑。

    綜合外媒報導，37歲的卡洛絲在洛杉磯托班加（Topanga）區購買的豪宅佔地2370平方英呎（約67坪），有挑高的拱形天花板、天窗，並設有許多窗戶供屋主眺望美麗山景，該房產有3套衛浴、3間臥房，距離洛杉磯馬里布海灘僅10幾分鐘車程。根據人口普查，該地區附近黑人比例只有1.8%，白人則為88%。

    不僅如此，報導揭露，卡洛絲近年以自己和丈夫名義，共以總價約300萬美元（約新台幣8500萬元）購買了4套房產，全部位於洛杉磯，幾年來這些房產價值已經增值了不少。除此之外，還有房仲業者爆料，卡洛絲最近還看上了一處位於度假勝地巴哈馬的房產，該房產要價不菲，總價在500萬美元到2000萬美元之間（約新台幣1.4億到5.7億元之間），房仲業透露，一般購買該產品的客戶是為了得到「完整的隱私」。

    消息傳出後，不少人為之憤怒。另一位BLM發起人紐桑（Hawk Newsome）指出，有必要對卡洛絲財務展開調查。他也說，如果身為社會主義者，就必須看她用了多少錢在慈善事業上。紐桑並稱對此事感到傷心，因為人們開始對BLM運動展開質疑，並因此忽視該運動的本質。

    據報導，BLM去年獲得9000萬美元的捐款，組織財務狀況並不透明，不知道卡洛絲是否有從中獲益，現在各界要求調查卡洛絲的呼聲已經越來越大。推特中，不少網友大罵卡洛絲是「騙子」、「購買100萬美元房子的行為和她的社會正義使命背道而馳」、「買房子沒有問題，但她偏偏買在加州最白的地方之一」。

    卡洛絲在洛杉磯托班加（Topanga）區購買的豪宅佔地2370平方英呎（約67坪），有挑高的拱形天花板、天窗，並設有許多窗戶供屋主眺望美麗山景，該房產有3套衛浴、3間臥房，距離洛杉磯馬里布海灘僅10幾分鐘車程。（擷取自房屋銷售商THE MLS網頁）

    卡洛絲在洛杉磯托班加（Topanga）區購買的豪宅佔地2370平方英呎（約67坪），有挑高的拱形天花板、天窗，並設有許多窗戶供屋主眺望美麗山景，該房產有3套衛浴、3間臥房，距離洛杉磯馬里布海灘僅10幾分鐘車程。（擷取自房屋銷售商THE MLS網頁）

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