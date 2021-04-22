跪頸害死佛洛伊德！白人警3罪75年刑期 最高只能囚40年

佛洛伊德致死案主嫌犯蕭文（見圖）3罪都成立，刑期最高上看40年，但實際長度可能大幅縮短。（路透）

2021/04/22 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭員警壓頸致死一案的主嫌犯蕭文（Derek Chauvin），於21日被宣判二級謀殺罪、三級謀殺罪以及二級過失殺人罪3樁指控都有罪，刑期雖然最高上看40年，但在多重因素的影響下，蕭文的牢獄生涯有可能大幅縮短。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，雖然表面上蕭文的總刑期達到75年，但根據明尼蘇達州的量刑準則，法庭只能依照指控裡最嚴重的罪責（二級謀殺罪），對蕭文判處最高40年刑期，因為這些指控皆是源於同一事件；再加上他此前並無犯罪紀錄，刑期可能還會更少。

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但檢察官已宣稱他們會要求本案法官卡希爾（Peter Cahill）將「殘酷地對待被害人」、「在孩童眼前犯行」等加重因素（aggravating factors）列入考量，以加重蕭文的刑期。

報導引用了2017年的案例來說明情況：槍殺一名婦女被判二級、三級謀殺都有罪的前警官諾爾（Mohamed Noor），他的刑期僅有12年半。

蕭文會被帶到明尼阿波利斯市郊外的橡樹公園高地懲教設施（Oak Park Heights）服刑，這是明尼蘇達州安全規格最高的監獄。

明尼蘇達州懲教署指出，為了蕭文的人身安全著想，他會被關押在單人牢房，期間會受到警衛的嚴密監視，同時每1天也只有1小時的放風時間；蕭文需服完2/3的刑期才能申請假釋。

蕭文的律師團隊在60天的內可以提出上訴，但目前似乎沒有明顯地上訴依據。

另外三名涉案員警陶杜（Tou Thao）、雷恩（Thomas Lane）與昆恩（J. Alexander Kueng）則會於今年8月聯合受審，罪名是協助與教唆謀殺，其刑期雖然上看40年，但根據量刑準則，時長不會多於15年。

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