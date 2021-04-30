白宮發言人嚇到！記者會天花板突傳「咿嘎...」怪聲

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）27日在白宮回答記者問題時，現場突然傳出「咿嘎」怪聲，當場嚇到莎琪。（歐新社）

2021/04/30 00:58

〔即時新聞／綜合報導〕白宮發言人莎琪（Jen Psaki）27日在白宮回答記者問題時，現場突然傳出「咿嘎」怪聲，當場嚇到莎琪，但她迅速恢復鎮定，輕鬆開玩笑說，「可能是林肯（Abraham Lincoln）的鬼魂」。

綜合外媒報導，白宮發言人莎琪週二於記者會回答關於美國疾病管制與預防中心（CDC）的口罩政策問題時，她左後方的天花板突然傳出響亮的「咿嘎」怪聲，當場讓她嚇一跳，回頭看著天花板處，接著回過身來露出笑容說：「別害怕，天花板沒有掉下來。」

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莎琪說完之後大笑兩聲，稱白宮是1座老建築了，接著聽到現場有記者提到「可能是林肯的鬼魂」，莎琪附和稱「可能喔，林肯的鬼魂，或類似的東西，或許它就是。」接著莎琪又露出嚴肅的表情，繼續解釋美國疾病管制與預防中心（CDC）的口罩政策。

《路透》白宮記者霍蘭德（Steve Holland）28日在推特貼出照片，稱當時那一陣「令人毛骨悚然的聲音」，是來自固定在天花板上的可旋轉攝影機；但許多人表示過去從未聽過類似的聲音，而《華盛頓郵報》過去也曾刊出關於「白宮鬧鬼了嗎？」的相關專文。

A loud creaking noise interrupts WH Press Sec. Jen Psaki's briefing. pic.twitter.com/1tERGCEB6H — The Recount （@therecount） April 27, 2021

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