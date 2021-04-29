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    畫面曝光！長裙少女坐草地 被巨型風箏帶上天

    中國社群媒體近日瘋傳1段影片，1名少女坐在草地上，接著被天空中的風箏帶上天。（圖取自微博）

    中國社群媒體近日瘋傳1段影片，1名少女坐在草地上，接著被天空中的風箏帶上天。（圖取自微博）

    2021/04/29 23:56

    〔即時新聞／綜合報導〕中國社群媒體近日瘋傳1段影片，1名坐在草地上的少女突然被風箏帶上天，一旁的男子趕緊抓著繩子，女孩最後平安落地；風箏主人說，還有好幾個女孩都被帶上天空。

    綜合中國媒體報導，江蘇省徐州市27日傳出有少女被巨型風箏意外帶上天，風箏主人劉姓男子說，當時是女孩主動要求想要被風箏帶上天，因此準備了安全繩索綁在風箏線上，讓女孩坐在繩索上飛上天，並非意外，且當時還有好幾個女孩也都用同樣的方式「飛」上天空，他都沒有收費。

    劉姓男子強調，風箏的品質絕對沒有問題，相關女孩「也就上去10秒左右、高度最多6、7米」，風箏以及女孩抓著的繩子也並非普通的風箏繩子，他聲稱是用攀岩、或者拖車用的那種「很粗的安全繩」，且當時地面上還有好幾個人拉著繩子，劉男說：「安全問題是可以保證的，這個風箏本身是我的，她（們）出了安全問題那也是我的問題。」

    影片曝光後引發中國網友撻伐，有風箏專業人士指出，這種行為本身存在極大風險，不可輕易嘗試；也有中國網友諷刺「如果線斷了就是另一條新聞了」、「沒事的，風箏就要把人帶上天才好玩，下輩子注意點就好」、「一個敢放，一個敢上」、「無視安全隱患，長點腦子」、「上去只有幾秒鐘，可是摔下來只需要1秒鐘」。

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