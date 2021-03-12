瞎！中國牛肉乾「造假」詐騙逾3千萬 送驗才知「全是鴨肉」

中國警方昨破獲一起牛肉乾詐騙案，詐騙金額高達人民幣約800萬元。（圖擷取自「新京報我們視頻」微博）

2021/03/12 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇警方去年接獲民眾報案，在網路買到一款「牛肉乾」，味道奇怪，經送驗後才發現「掛牛頭賣鴨肉」，該款產品成分比例為100%為鴨肉，牛肉比例「佔0%」。警方追查案件後近日破獲，指出涉嫌犯案的電商老闆以及客服人員等透過網路直播販賣「假牛肉乾」，輸出中國約30省，詐騙金額高達人民幣800萬左右（約新台幣3354萬元），相關約20名犯罪嫌疑犯全遭逮捕。

綜合中媒報導，去年9月時，江蘇李先生在網路看見直播主推銷一款「牛肉乾」，號稱產地來自於「內蒙古的草原牛」，強調「健康又口感好」，他當時花費人民幣99元購買4袋。未料，收到商品後入口，驚覺口感迥異，「和他過去吃過的牛肉乾都不一樣」。

請繼續往下閱讀...

仔細一看，包裝上面僅寫「肉乾」2字，察覺食物異樣的李先生隨即到當地派出所報案，經當地警察送往南京一家食品檢驗中心，實驗結果才顯示這款牛肉乾「牛肉所佔的成分為0%，鴨肉佔100%」。

警方繼續追查該食品來源，發現這款造假的「內蒙古牛肉乾」，乃從蘇州某間電商公司賣出，而該公司為3位老闆共同經營，還有10多名的客服人員，他們從去年7月開始，以「食品公司生產、傳媒公司推廣、電商公司銷售」的合作模式，將這款牛肉乾超過中國30個省分，從去年7月至11月期間，獲利超過人民幣800萬元。

涉案公司的梁姓老闆表示，早知牛肉乾並非牛肉製成，因此特別去買「真正的牛肉」作為道具進行拍攝以便宣傳，當直播主賣東西時，畫面中的背景牆還配上草原、蒙古包等場景，直播主們也會穿上蒙古民族服飾，製造出濃厚的「蒙古草原氣息」。

報導指出，去年11月警方分成3路，分別在武漢、四川、成都以及蒙古呼和浩特逮捕嫌犯，並在蒙古呼和浩特抓到食品公司老闆，以及電商公司3名主管及其下約10名客服人員。昨日當地警方宣布，成功逮捕涉及這起詐騙案的20多名嫌疑犯。

中國微博上網友看到消息曝光後，留言笑說「還好是鴨肉，不是什麼別的東西」、「掛牛頭賣鴨肉」、「竟然還是鴨肉做的，不是紙皮加香精已經是良心商家了」，也有網友理性回覆「99四袋，大概就是兩斤，肯定不可能的呀。呼倫貝爾本地人，還是搭人從廠子買，一斤都不止這個價了，牛肉乾這個東西就是又貴又香啊」。

直播時使用「蒙古風格」背景，製造出濃厚的「蒙古草原氣息」。（圖擷取自「新京報我們視頻」微博）

經當地警察送往檢驗中心，實驗結果顯示這款牛肉乾，「牛肉所佔的成分為0%，鴨肉佔100%」。（圖擷取自「新京報我們視頻」微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法