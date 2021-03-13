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    中國淫亂官場！19歲嫩女警連睡9官員 成功敲詐千萬元

    中國江蘇省1名「90後」女性輔警從19歲起，相繼爬上9名中共高官的床發生性關係，敲詐得手400多萬人民幣（約台幣1738萬元）。示意圖。（歐新社檔案照）

    中國江蘇省1名「90後」女性輔警從19歲起，相繼爬上9名中共高官的床發生性關係，敲詐得手400多萬人民幣（約台幣1738萬元）。示意圖。（歐新社檔案照）

    2021/03/13 00:37

    〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省1名「90後」女性輔警從19歲起，相繼爬上9名中國官員的床，敲詐得手400多萬人民幣（約台幣1738萬元），最後被移送法辦，判決近日出爐，卻遭官方急壓消息。

    根據《自由亞洲電台》《鳳凰網》報導，江蘇省連雲港市「90後」女輔警許豔從19歲開始，接連與中共高官或政府官員發生性關係，完事後以懷孕「經濟補償」為由向他們索取金錢，已知涉案男性有當地2名無職級人士、1名小學校長、1名政府機關工會主席、1名醫院副院長、2名公安局副局長與2名派出所所長。

    但知情人士指出，此案恐涉及更多中共官員，灌南縣法院判決書向外界釋出的名單並不完整；有中國法律人士在微博分享判決，卻接到公安局電話要求下架貼文，警方還強調是「領導安排的」，該名法律人士反駁說，「睡完了要錢，就是犯罪，我就想告訴大家這麼一個常識，你跟領導就把我原話告訴他就行了。」公安才不再追問。

    江蘇省灌雲縣委政法委3月12日回應指出，涉入此案的公職人員均「已被處理」，受害人之一、時任灌雲縣公安局副局長寇姓男子也自我證實不再擔任原職務；也被捲入此案的連雲港市的原公安局海州分局副局長劉相兵，在2019年5月許豔被警方逮捕的前1個月因貪腐落馬，當時法院判決稱他收受賄賂的金額達人民幣70多萬元，不過，卻僅判了2年半有期徒刑。

    《自由亞洲電台》向許豔的家屬、辯護律師等人詢問，均探查不到她如何成為輔警等身分背景，而灌南縣檢方面對詢問，直呼「我們不可能向你透露的。我們這個內部處理還沒有開始，都沒出來，都是機密，你還要問，你是要幹嘛？」官方稱一切沒有必要向媒體公開。

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