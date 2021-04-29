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    寄來酸菜捨不得吃放半年 母錯過女兒求救訊號

    中國有一名母親捨不得吃女兒寄回來的酸菜而錯過女兒的求救訊號。酸菜示意圖。（記者李容萍攝）

    中國有一名母親捨不得吃女兒寄回來的酸菜而錯過女兒的求救訊號。酸菜示意圖。（記者李容萍攝）

    2021/04/29 22:59

    〔即時新聞／綜合報導〕中國一名28歲女子遠嫁國外，在母親60歲時寄了一罐親手做的酸菜回家，母親捨不得吃，沒想到半年後打開酸菜竟然發現一張紙條寫著「媽媽救我」，驚覺事態嚴重的母親報警才得知，女兒的結婚對象是詐騙集團份子，女兒早在半年前離世，讓她後悔莫及。

    據中國網易專欄琪琪感情說分享，60歲婦人翠玉和丈夫育有一女婷婷，婷婷長大後出國留學，畢業後留在國外發展，也在國外結婚，在婷婷遠嫁國外的這2年，母女倆都只靠電話聯繫，翠玉也多次提起希望能去探望女兒，但都被婷婷以距離遙遠為由拒絕。

    在翠玉60歲時，婷婷寄了一罐親手做的酸菜回家，不過當時因為翠玉看著酸菜就會想到女兒，也想著要等女兒回來做她愛的酸菜魚而一直捨不得吃。

    半年後，翠玉打開酸菜，發現裡面有一張小紙條寫著「媽媽救我」，翠玉馬上向警方報案，後來才得知，女兒的結婚對象竟然是詐騙集團的一份子，因受不了對方的折磨，半年前已輕生。

    知道真相後的翠玉非常自責，後悔當時的自己沒有打開那罐酸菜而錯過了女兒的求救訊號，目前翠玉正在積極尋求法律途徑，讓自己的女婿能夠受到法律制裁，為女兒討回公道。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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