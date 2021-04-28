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    電玩也要「和諧」？《英雄聯盟》中國測試服7英雄被改稱號

    英雄聯盟角色圖奇，因其別稱為「瘟疫之源」，先前曾掀辱華爭議。（圖翻攝自LOL官網）

    英雄聯盟角色圖奇，因其別稱為「瘟疫之源」，先前曾掀辱華爭議。（圖翻攝自LOL官網）

    2021/04/28 20:39

    〔即時新聞／綜合報導〕中國對於「辱華」相當敏感，全球熱門多人線上競技游戲《英雄聯盟》，其中有隻英雄角色「圖奇」，因其別稱名為「瘟疫之源」，早前在中國引起爭議，不少中國小粉紅對號入座認為該角色是在暗指中國是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情發源地。而《英雄聯盟》測試服今天（28日）更新至11.10版本，有中國玩家眼尖發現圖奇的英雄別稱已悄悄改成「瘴地怪鼠」，其他還有6隻英雄的別稱也做了改動。

    綜合媒體報導，《英雄聯盟》中國測試服今天更新，玩家眼尖發現，除了先前掀辱華爭議的「瘟疫之源」圖奇外，其他只要別稱含有「負面意義單字」的角色也都做了更名的動作，總共有7隻英雄遭「和諧」：

    圖奇：瘟疫之源 → 瘴地怪鼠

    艾克：時間刺客 → 時間奇才

    達瑞文：榮耀行刑官 → 榮耀刑裁官

    卡力斯：虛空掠奪者 → 虛空掠食者

    布蘭德：復仇焰魂 → 灼心焰魂

    葛雷夫：法外狂徒 → 槍火狂徒

    雷尼克頓：荒漠屠夫 → 荒漠狂沙

    其實中共「文字獄」早已不是新鮮事；中國廣電總局2019年11月頒布《關於防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》，針對玩家及遊戲內容列出各種限制措施，只要涉及當局認定的「負面內容」都會遭下架或「和諧」。

    《英雄聯盟》測試服這波改動讓不少中國玩家大傻眼，紛紛表示「提出改名字的是不是吃飽了沒事幹？」、「來人，有『奇才』啊！」、「這不是矯枉過正嗎？」、「要不要乾脆改成戴眼鏡的小老鼠、時間少年、大清官、小螳螂、可愛小火苗、玩具槍叔叔、溫馴大蜥蜴」、「叫英雄聯盟也不妥，乾脆改叫中國特色社會主義聯盟，黨才開心」。

    角色圖奇的別稱從「瘟疫之源」變成「瘴地怪鼠」。（圖翻攝自新浪游戲_微博）

    角色圖奇的別稱從「瘟疫之源」變成「瘴地怪鼠」。（圖翻攝自新浪游戲_微博）

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