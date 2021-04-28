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    印度新郎武肺確診穿著防護衣完婚 警方也到場「觀禮」

    印度近日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，單日新增確診數量屢創新高。圖僅示意，與本文無關。（彭博）

    印度近日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，單日新增確診數量屢創新高。圖僅示意，與本文無關。（彭博）

    2021/04/28 13:49

    〔即時新聞／綜合報導〕印度近日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，單日新增確診數量屢創新高，還傳出醫療量能瀕臨崩潰邊緣。外媒報導，中央邦勒德蘭地區1對新人週一舉辦婚禮，其中新郎早先檢測陽性，最後2人是在「全副武裝」狀態下完成儀式，相關畫面也在推特上引發網友討論。

    綜合外媒報導，官員表示，新郎19日確診，本想到場阻止婚禮進行，但在上級許可下仍照常舉辦，新人則穿著防護裝束防止感染擴散，牧師、幾名親友亦然，警方也派員在現場「觀禮」。

    報導指出，為遏止武肺傳播，中央邦與印度多地限制社交、宗教聚會，該邦將參加婚禮人數縮減至50人。

    報導提到，1名警官突發奇想，在遵守防疫規則的前提下，又能讓新人完婚，即若賓客能不超過10人，「我將於自家招待他們享用美味晚餐」，此外，新人還能獲得紀念賀禮，政府也會派車接送。

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