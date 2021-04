印度新郎武肺確診穿著防護衣完婚 警方也到場「觀禮」

2021/04/28 13:49

〔即時新聞/綜合報導〕印度近日武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情嚴峻,單日新增確診數量屢創新高,還傳出醫療量能瀕臨崩潰邊緣。外媒報導,中央邦勒德蘭地區1對新人週一舉辦婚禮,其中新郎早先檢測陽性,最後2人是在「全副武裝」狀態下完成儀式,相關畫面也在推特上引發網友討論。

綜合外媒報導,官員表示,新郎19日確診,本想到場阻止婚禮進行,但在上級許可下仍照常舉辦,新人則穿著防護裝束防止感染擴散,牧師、幾名親友亦然,警方也派員在現場「觀禮」。

請繼續往下閱讀...

報導指出,為遏止武肺傳播,中央邦與印度多地限制社交、宗教聚會,該邦將參加婚禮人數縮減至50人。

報導提到,1名警官突發奇想,在遵守防疫規則的前提下,又能讓新人完婚,即若賓客能不超過10人,「我將於自家招待他們享用美味晚餐」,此外,新人還能獲得紀念賀禮,政府也會派車接送。

#WATCH | Madhya Pradesh: A couple in Ratlam tied the knot wearing PPE kits as the groom is #COVID19 positive, yesterday. pic.twitter.com/mXlUK2baUh