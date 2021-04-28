印度新郎武肺確診穿著防護衣完婚 警方也到場「觀禮」

印度近日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，單日新增確診數量屢創新高。圖僅示意，與本文無關。（彭博）

2021/04/28 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕印度近日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，單日新增確診數量屢創新高，還傳出醫療量能瀕臨崩潰邊緣。外媒報導，中央邦勒德蘭地區1對新人週一舉辦婚禮，其中新郎早先檢測陽性，最後2人是在「全副武裝」狀態下完成儀式，相關畫面也在推特上引發網友討論。

綜合外媒報導，官員表示，新郎19日確診，本想到場阻止婚禮進行，但在上級許可下仍照常舉辦，新人則穿著防護裝束防止感染擴散，牧師、幾名親友亦然，警方也派員在現場「觀禮」。

請繼續往下閱讀...

報導指出，為遏止武肺傳播，中央邦與印度多地限制社交、宗教聚會，該邦將參加婚禮人數縮減至50人。

報導提到，1名警官突發奇想，在遵守防疫規則的前提下，又能讓新人完婚，即若賓客能不超過10人，「我將於自家招待他們享用美味晚餐」，此外，新人還能獲得紀念賀禮，政府也會派車接送。

#WATCH | Madhya Pradesh: A couple in Ratlam tied the knot wearing PPE kits as the groom is #COVID19 positive, yesterday. pic.twitter.com/mXlUK2baUh — ANI （@ANI） April 26, 2021

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法