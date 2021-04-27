武漢肺炎》研究：印度疫情5月中達高峰 單日恐新增44萬例

印度理工學院堪坡分校與海德拉巴分校研究預測，印度第二波武漢肺炎疫情將在5月上半月達最高峰，活躍病例最高可能達到400萬例，單日新增病例恐達44萬例。（美聯社）

2021/04/27 20:25

〔中央社〕印度理工學院堪坡分校與海德拉巴分校研究預測，印度第二波武漢肺炎疫情將在5月上半月達最高峰，活躍病例最高可能達到400萬例，單日新增病例恐達44萬例。

印度人報（The Hindu）今天報導，印度理工學院堪坡分校（IIT Kanpur）和海德拉巴分校（IIT Hyderabad）運用模型進行印度第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情預測。

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這份預測報告說，印度第二波武漢肺炎疫情可能在5月14到18日之間達到最高峰，需要治療的活躍病例可能達到380萬到400萬例之間；而每天新增病例則在5月4 到8日之間可能達到44萬例最高峰。

研究人員指出，預計印度在5月下旬時，活躍的武漢肺炎病例將大幅下降。

這個研究團隊上週曾預測，印度第二波武漢肺炎疫情可能在5月11日到15日達到最高峰，活躍病例將在這段期間達到330到350萬例，到5月底開始急遽下滑。

不過，由於印度近期武漢肺炎疫情急速惡化，研究團隊又重新調整模型進行預測。

印度昨天單日新增35萬2991個武漢肺炎病例，單日死亡人數2812人；截至今天中午，累計武漢肺炎病例突破1764萬例，活躍病例達288萬5038例，累計死亡人數達到19萬7955人，疫情持續攀升。

印度阿育王大學（Ashoka University）物理與生物學教授梅農（Gautam Menon）和他的研究團隊所進行的獨立預測則認為，印度第二波疫情高峰將在4月中旬到5月中旬之間出現。

由於疫情快速惡化，印度各地醫院都出現供氧、藥品、呼吸器等各種醫療資源匱乏狀況，各地許多醫院已經開始拒絕收治武漢肺炎病患，醫療系統形同崩潰，如果疫情要一直到5月中旬達到高峰，專家預料，如果醫療物資持續無法補足，死亡人數將會更多。

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