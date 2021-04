武漢肺炎》寶萊塢爆逃亡潮 引爆印度網友怒火

2021/04/27 20:15

〔即時新聞/綜合報導〕印度武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情失控,單日確診數字頻頻創新高,有消息才指印度富裕家庭都爭相搭乘私人飛機逃離印度,之後又有印媒報導指不少寶萊塢明星也紛紛到馬爾地夫「度假」。在國家情況危急、民眾絕望之際,這些富豪名人只顧保全自己,引發印度網友一片怒火。

綜合《今日印度》及《彭博》報導,印度現時疫情失控,醫院床位、氧氣、藥物匱乏的消息頻傳,但該國只要能夠負擔得起私人飛機價錢的人,都爭相搭機逃亡;寶萊塢也有不少電影巨星紛紛逃往馬爾地夫等地。據悉,逃亡的寶萊塢明星包括卡浦爾(Janhvi Kapoor)、帕塔妮(Disha Patani)及史洛夫(Tiger Shroff)。

請繼續往下閱讀...

由於印度疫情嚴峻,加拿大、香港、阿拉伯聯合大公國、英國等10多國已實施措施限制從印度來的旅客,其他一些國家也正準備宣布相關舉措。另外,馬爾地夫也從26日開始,限制印度人入境。這些被外界認為是印度富豪、名人趕在最後的時刻趕緊逃離印度的原因。

面對寶萊塢名人在國家危急之際出逃,甚至還有人在社群平台上分享自己在馬爾地夫「度假」的照片,引爆印度網友怒火,網路上充斥各種對寶萊塢明星的不滿,還有網友製作梗圖狠酸逃亡的名人,斥責他們眼睜睜的看印度人去死。

「武漢肺炎專區」請點此,更多相關訊息,帶您第一手掌握。

Bollywood celebrities rushing for the Maldives while watching people in India die... #CovidIndia pic.twitter.com/KUFrVUixm1