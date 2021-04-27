武漢肺炎》寶萊塢爆逃亡潮 引爆印度網友怒火

印度疫情嚴峻確診死亡激增，寶萊塢明星卻爆逃亡潮，引發印度網友怒火。（法新社）

2021/04/27 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，單日確診數字頻頻創新高，有消息才指印度富裕家庭都爭相搭乘私人飛機逃離印度，之後又有印媒報導指不少寶萊塢明星也紛紛到馬爾地夫「度假」。在國家情況危急、民眾絕望之際，這些富豪名人只顧保全自己，引發印度網友一片怒火。

綜合《今日印度》及《彭博》報導，印度現時疫情失控，醫院床位、氧氣、藥物匱乏的消息頻傳，但該國只要能夠負擔得起私人飛機價錢的人，都爭相搭機逃亡；寶萊塢也有不少電影巨星紛紛逃往馬爾地夫等地。據悉，逃亡的寶萊塢明星包括卡浦爾（Janhvi Kapoor）、帕塔妮（Disha Patani）及史洛夫（Tiger Shroff）。

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由於印度疫情嚴峻，加拿大、香港、阿拉伯聯合大公國、英國等10多國已實施措施限制從印度來的旅客，其他一些國家也正準備宣布相關舉措。另外，馬爾地夫也從26日開始，限制印度人入境。這些被外界認為是印度富豪、名人趕在最後的時刻趕緊逃離印度的原因。

面對寶萊塢名人在國家危急之際出逃，甚至還有人在社群平台上分享自己在馬爾地夫「度假」的照片，引爆印度網友怒火，網路上充斥各種對寶萊塢明星的不滿，還有網友製作梗圖狠酸逃亡的名人，斥責他們眼睜睜的看印度人去死。

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Bollywood celebrities rushing for the Maldives while watching people in India die... #CovidIndia pic.twitter.com/KUFrVUixm1 — Delhi Decoded （@DelhiDecoded） April 26, 2021

寶萊塢明星卡浦爾。（美聯社檔案照）

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