武漢肺炎》印度平民叫苦連天 法官住高級飯店享醫療資源

醫院因缺氧及病床已開始拒收病患，德里政府卻宣布將高級飯店的部分房間變為只供法官使用的醫療設施。（歐新社）

2021/04/27 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，醫療資源不足使病患無法得到妥善照顧，德里政府卻宣布將高級飯店的部分房間變為只供法官使用的醫療設施，引發民眾強烈不滿。

《路透》報導，德里政府26日表示，已收到德里高等法院的要求，將當地的阿育王飯店（Ashoka Hotel）中的100間房間改為法官及其家人專屬的醫療設施，且交由當地最高級的醫院來管理。

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政府此舉引發民怨，當地醫院因供氧及床位不足，已開始拒收病患。外媒表示，在德里每4分鐘就有1人死亡，而法官的工作不需在前線對抗疫情，現在多為線上開庭。

印度主要反對黨國大黨發言人兼律師瑟吉爾（Jaiveer Shergill）表示，因為有違憲法中的平等權，所以德里政府的決定是無效的。法院本身也應該拒絕這種特殊待遇。

目前尚未收到德里政府及德里高級法院針對此事的回覆。

印度過去幾天內單日確診病例都超過30萬例，昨日更突破35萬例。目前累計總病例已超過1763萬例，總死亡人數超過19.7萬例。

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