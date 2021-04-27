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    潛艦斷3截沉海底 印尼海軍：可能遭強烈內波襲擊

    印尼海軍週日在海面下838公尺深的海底發現斷成3截的南伽拉號。（美聯社）

    印尼海軍週日在海面下838公尺深的海底發現斷成3截的南伽拉號。（美聯社）

    2021/04/27 23:33

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼潛艦「南伽拉號」（KRI Nanggala 402）21日在峇里島附近海域失聯，25日證實沉沒，艦上53名官兵全數罹難。印尼海軍今（27）日表示，這艘潛艦可能是遭遇「內孤立波」（internal solitary wave）襲擊，導致潛艦迅速下沉至海底850公尺。

    綜合外媒報導，印尼海軍參謀學院指揮官伊萬（Iwan Isnurwanto）表示，根據日本氣象衛星「向日葵8號」和歐洲衛星的圖像，上週三事故發生時，南伽拉號失聯的地方出現強烈的內波（internal wave）運動。

    內波是在海洋中不同密度的海水層，於分界面發生的大規模波動現象。印尼海軍官員表示，峇厘島附近海域和鄰近的龍目海峽的海水密度差異可能觸發強烈的內波運動，足以在幾秒鐘內把潛艦往下拉。

    伊萬援引衛星圖像報告指出：「我們說的是被200萬至400萬立方公尺的水撞擊，有人能戰勝它嗎？南伽拉號潛艦下降了13公尺，可能被內波困住了。」他說，「如果潛艦被這樣的波浪打到，它可能（向下）傾斜，導致所有船員滾落（到船底）」，「我們必須做進一步的調查，但這種情況很可能發生」。

    海軍曾表示，潛艦可能發生電力故障導致失去控制，無法執行緊急程序，軍方未排除這種可能。不過，軍方已否認了其他可能原因的猜測，包括對老舊的潛艦維護不善、人為失誤等。

    在新加坡潛艦救援船的幫助下，印尼海軍週日在海面下838公尺深的海底發現斷成3截的南伽拉號。軍方曾表示，潛艦可能是在水下600至700公尺處時失聯，而南伽拉號最大潛航深度為500公尺。

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