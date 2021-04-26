印尼潛艦在海中斷成3截 水下殘骸照曝光

印尼潛艦「南伽拉號」在海底深處斷成三截，圖為「南伽拉號」殘骸。（美聯社）

2021/04/26 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕載有53人的印尼海軍潛艦「南伽拉號」（KRI Nanggala-402）在峇里島附近沉沒，印尼軍方25日證實，南伽拉號艦上人員全數罹難，潛艦也被水壓擠壓斷裂，整艘潛艦斷成3截，同時印尼也公開水下搜索時所發現的潛艦殘骸照。

綜合外媒報導，南伽拉號21日在峇里島北方約95公里海域失聯，並可能沉入超過800公尺深的海底，在經過印尼、新加坡、澳洲及美國等多國船艦及搜救人員歷經4天搜救後，印尼國軍總司令賈詹托（Hadi Tjahjanto）25日在記者會中表示，根據已發現的各項證據，可以確定潛艦已沉沒，艦上53人全員罹難，將對船員家屬傳達最深切的慰問，並將追晉軍銜。

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海軍參謀長馬戈諾（Yudo Margono）表示，南伽拉號沉沒事件並非事人為因素，此次潛艦也沒有發生停電等事故，馬戈諾將此次事故原因指向「自然因素」。針對目前潛艦殘骸狀況，馬戈諾指出，南伽拉號分裂成三部分，救援人員也在水中發現部分船艙內部會出現的物品，例如救生衣等，代表船殼有明顯破裂，船艙內部物品才會流入海水中。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）表示，這起悲劇讓所有人震驚、悲傷，不僅僅是53名船員的家屬，還有全體印尼人民，這53人都是捍衛國家主權的愛國者。

印尼軍方公布潛艦「南伽拉號」殘骸照。（歐新社）

船員救生衣在海中被發現。（美聯社）

印尼軍方展示從船艙內流出、在海中尋獲的救生衣。（路透）

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