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    印尼潛艦沉沒53人全罹難 生前齊唱「再見」心碎影片曝光

    一段艦上數名官兵生前聚在一起同唱印尼歌曲《再見》的影片在網路上流傳，讓網友看了無不心碎。（擷取自Erix Soekamti IG）

    一段艦上數名官兵生前聚在一起同唱印尼歌曲《再見》的影片在網路上流傳，讓網友看了無不心碎。（擷取自Erix Soekamti IG）

    2021/04/26 16:52

    〔即時新聞／綜合報導〕載有53人的印尼海軍潛艦「南伽拉號」（KRI Nanggala-402）在峇里島附近沉沒，印尼軍方昨日證實南伽拉號艦上人員全數罹難。悲傷的消息傳出後，一段艦上數名官兵生前聚在一起同唱印尼歌曲《再見》的影片在網路上流傳，讓網友看了無不心碎。

    綜合外媒報導，根據影片可見至少有11名官兵聚在艙中，其中一人負責彈奏吉他，所有人並一齊唱著名為《再見》（Sampai Jumpa）的印尼歌曲，而該首歌的原唱、印尼歌手艾瑞克思（Erix Soekamti）也在IG分享該影片，並附上悲傷流淚的表情符號。

    據報導，該首歌時常作為告別時的演唱歌曲，歌詞提到：「天下沒有不散的筵席，有開始就有結束，有上升就有下沉，潮起潮落。嘿，改天再見，雖然我還沒準備好度過想念你的日子，希望一切過得順利，讓我們改日再會」。

    這首《再見》為艾瑞克思2015年發行專輯中的熱門歌曲之一，描述離別感傷之情，與這次事件形成令人悲傷的巧合。在艾瑞克思的貼文下方，網友也紛紛留言表示「好難過」、「看了真的好傷心」、「好希望他們回得來」、「心都碎了」。

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