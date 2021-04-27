有預感？印尼潛艦殉職士兵出勤前 小兒哭鬧阻出門影片曝光

印尼潛艦南伽拉號沉沒，艦上53人全數罹難。近日，網路傳出一段罹難官兵的兒子，在爸爸收假前哭鬧阻止他出門的影片，讓網友看了相當鼻酸。（擷取自推特）

2021/04/27 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕印尼潛艦南伽拉號（Nanggala-402）證實沉沒，艦上53官兵全數罹難。近日，網路除了傳出一段艦上官兵生前合唱歌曲《再見》的影片，還傳出其中一名罹難官兵收假前、幼子哭鬧的影片，彷彿預感爸爸這趟出門就難再見面，讓網友看了相當鼻酸。

根據網路上瘋傳的影片，疑似為罹難士兵之一的伊曼（Imam Adi），在準備離家返回艦上時，他的兒子大聲哭鬧大喊「不可以」，想要阻止他出門，甚至想將他鎖在房間內，過程中，伊曼滿臉笑容，似乎覺得兒子的無理取鬧相當可愛，而伊曼的妻子則在一旁不斷安撫兒子，一家庭看起來幸福又美滿。

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但最後伊曼還是重返崗位，最後不幸地與其他52位同袍葬身大海。

綜合媒體報導，伊曼的父親25日證實，該影片為他媳婦所拍攝，當時他2歲的孫子激烈的反對爸爸出門，伊曼的父親說，這與以往不同，這是孫子第一次極力阻止爸爸出門。不過，伊曼的父親認為，此與他兒子罹難一事只是巧合。

影片曝光後，不少網友留言表示「天哪，太讓人難過了」、「真的好巧」、「或許他早已有預感」、「看了真的讓人好難過」、「看到這段影片，我的眼淚不禁流了出來」。

Azka anak kecil seperti punya firasat akan ada musibah terhadap ayahnya saat sang Ayah akan bertugas di Kapal Selam KRI 402 Nanggala saat akan bertugas.Azka menahan Ayahnya dan mengunci di kamar. Lettu Laut Imam Adi adlah yg termasuk dari 53 awak kapal #Prayfornanggala402 pic.twitter.com/Xr0OosuJUw — sovie68 （@Venty62995728） April 23, 2021

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