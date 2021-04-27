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    有預感？印尼潛艦殉職士兵出勤前 小兒哭鬧阻出門影片曝光

    印尼潛艦南伽拉號沉沒，艦上53人全數罹難。近日，網路傳出一段罹難官兵的兒子，在爸爸收假前哭鬧阻止他出門的影片，讓網友看了相當鼻酸。（擷取自推特）

    印尼潛艦南伽拉號沉沒，艦上53人全數罹難。近日，網路傳出一段罹難官兵的兒子，在爸爸收假前哭鬧阻止他出門的影片，讓網友看了相當鼻酸。（擷取自推特）

    2021/04/27 00:13

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼潛艦南伽拉號（Nanggala-402）證實沉沒，艦上53官兵全數罹難。近日，網路除了傳出一段艦上官兵生前合唱歌曲《再見》的影片，還傳出其中一名罹難官兵收假前、幼子哭鬧的影片，彷彿預感爸爸這趟出門就難再見面，讓網友看了相當鼻酸。

    根據網路上瘋傳的影片，疑似為罹難士兵之一的伊曼（Imam Adi），在準備離家返回艦上時，他的兒子大聲哭鬧大喊「不可以」，想要阻止他出門，甚至想將他鎖在房間內，過程中，伊曼滿臉笑容，似乎覺得兒子的無理取鬧相當可愛，而伊曼的妻子則在一旁不斷安撫兒子，一家庭看起來幸福又美滿。

    但最後伊曼還是重返崗位，最後不幸地與其他52位同袍葬身大海。

    綜合媒體報導，伊曼的父親25日證實，該影片為他媳婦所拍攝，當時他2歲的孫子激烈的反對爸爸出門，伊曼的父親說，這與以往不同，這是孫子第一次極力阻止爸爸出門。不過，伊曼的父親認為，此與他兒子罹難一事只是巧合。

    影片曝光後，不少網友留言表示「天哪，太讓人難過了」、「真的好巧」、「或許他早已有預感」、「看了真的讓人好難過」、「看到這段影片，我的眼淚不禁流了出來」。

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