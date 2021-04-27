讓服務生露出笑容！日本廠商研發「透明口罩」 網友不領情嗆爆

有媒體稱，這也可以讓服務人員穿戴，讓客人看見他們的表情。（擷取自嬌聯官網）

2021/04/27 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕由於疫情影響，多國政府要求民眾在外必須戴上口罩，令許多必須透過觀看對方面部才能交流的聽障者，以及從事手語翻譯等行業的民眾相當不便。對此，日本廠商開發出透明口罩，能露出80%面部，以解決上述問題。有媒體稱，這也可以讓服務人員在重要場合穿戴，好讓客人看見他們的表情，但也立刻有網友質疑，若是打噴嚏或咳嗽噴出液體黏在罩上怎麼辦？

綜合日媒報導，這款透明口罩由日本最大口罩公司嬌聯推出，於今（27）日開放訂購，一片口罩價格為1480日元（約新台幣380元），每人限購一片，第一波只賣到5月14日。該口罩最大的特色，就是面部為一塊透明罩子，能讓人露出80%臉部，口罩還具有三維結構，讓嘴部周圍有足夠的活動空間，口罩也能在清洗後重複使用。

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也有日媒指出，一般口罩會遮住服務人員的笑臉，因此在一些待客場所，該口罩也能發揮效果。

不過，不少日本網友並不喜歡這項設計，在社群論壇紛紛留言表示「我戴口罩就是要遮住我的表情」、「我不要刮鬍子」、「好蠢」、「不就是戴錯的護目鏡？」、「不了，我很高興能把我的嘴巴藏起來」、「想像口水黏在透明罩上，令人尷尬」、「打噴嚏時會殘留有惡臭的液體」、「我戴口罩是為了讓人覺得我很漂亮」。

口罩還具有三維結構，讓嘴部周圍有足夠的活動空間。（擷取自嬌聯官網）

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