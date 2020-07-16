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    眼鏡起霧看起來熱騰騰！日設計師創意「拉麵口罩」引熱議

    日本設計師自製一款專為眼鏡族打造的「拉麵口罩」。（圖擷自iine_piroshiki＠Twitter）

    日本設計師自製一款專為眼鏡族打造的「拉麵口罩」。（圖擷自iine_piroshiki＠Twitter）

    2020-07-16 21:12:07

    〔即時新聞／綜合報導〕為防範武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情擴大，各國業者陸續推出創意口罩，吸引民眾目光。日本設計師柴田孝宏出奇招，自製一款精美又搞怪的「拉麵口罩」，表示專門設計給戴眼鏡的人使用，引發網友熱烈討論。

    柴田表示，這是一款專門為眼鏡族打造的口罩，隨著鏡片起霧越嚴重，拉麵看起來越是熱騰騰，他還自嘲，沒有比這個更難用的口罩了。

    根據照片顯示，柴田利用口罩撐起時的立體感，設計出唯妙唯肖的拉麵口罩，上頭除了麵條，還有蔥花、魚板、叉燒，更增添豐盛的視覺效果。

    貼文一出，隨即獲得網友們熱烈迴響，紛紛表示，「天才」、「實在太有趣了」、「真希望這款口罩能販售」、「有蕎麥麵版本嗎」、「利用戴口罩眼鏡會起霧的困難當發想，真優秀」、「底下留言說想買的外國人也太多，被治癒了」。

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