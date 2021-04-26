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    軍情動態》網傳失去動力被拖回港？ 遼寧號最新行蹤曝光

    中國航空母艦「遼寧號」。（路透）

    中國航空母艦「遼寧號」。（路透）

    2021/04/26 11:41

    〔即時新聞／綜合報導〕中國航空母艦「遼寧號」日前在海南島東方外海原地停留將近1天，引發熱議，紛紛猜測是否出現故障，現PTT又盛傳「遼寧號」失去動力正由拖船拖曳回港，不過根據衛星照顯示，已經在南海航行逾兩週的「遼寧號」，目前正在呂宋島西北外海，可能將進入巴士海峽離開南海。

    昨晚PTT八卦版盛傳「遼寧號」失去動力，正由拖船拖曳回港，引發許多鄉民回應，不過根據長期關注南海軍事動態的越南軍事記者Duan Dang推特，衛星照片顯示「遼寧號」目前正由解放軍飛彈護衛艦的護航下，在南海東北方海面向北移動；Duan Dang指出，「遼寧號」目前正航向巴士海峽，可能離開南海。

    Duan Dang也描繪出「遼寧號」在南海逾兩週的航行軌跡，「遼寧號」最早10日出現在台灣西南方外海，接著12日航至海南島外海，帶海南島東方海面滯留2天，而被傳出故障消息。

    「遼寧號」15日向南航行，21-22日之間在中沙大環礁（Macclesfield Bank）西南方海面，接著向北航行至25日出現在呂宋島西北外海。

    遼寧號最新行蹤出現在呂宋島西北方海面，可能航向巴士海峽離開南海。（圖擷自Duan Dang推特）

    遼寧號最新行蹤出現在呂宋島西北方海面，可能航向巴士海峽離開南海。（圖擷自Duan Dang推特）

    中國航艦遼寧號在南海航行逾兩週。（圖擷自Duan Dang推特）

    中國航艦遼寧號在南海航行逾兩週。（圖擷自Duan Dang推特）

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