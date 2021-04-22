美中海上角力升高！ 央視曝遼寧艦「1+6」滿員編隊穿第一島鏈

央視軍事頻道以「解放軍海軍成立72周年前夕」為題，公布遼寧艦以「1+6」編隊形式，穿越第一島鏈。（翻攝自微博＠央視軍事）

2021/04/22 15:06

〔編譯陳成良／台北報導〕美軍羅斯福號航空母艦打擊群16日短暫停靠關島補給，目前已重返南海執行任務。在美中海上軍事角力升高之際，中國央視軍事頻道以「解放軍海軍成立72週年前夕」為題，公布遼寧艦以「1+6」編隊形式，在台灣周邊海域訓練畫面，據稱這是遼寧艦航艦編隊首次以「齊裝滿員」的狀態穿越第一島鏈，進入西太平洋！

報導指出，在人民海軍成立72週年前夕，遼寧艦航母編隊穿越第一島鏈，在台灣周邊海域進行例行性訓練，檢驗部隊訓練成效，錘煉提高維護國家主權、安全、發展利益的能力。

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央視21日在官方微博釋出的影片畫面顯示，除遼寧艦外，另外幾艘軍艦分別是055型驅逐艦南昌艦、052D型驅逐艦成都艦和太原艦、054A型護衛艦黃岡艦及901型綜合補給艦呼倫湖艦等。

中國軍事專家曹衛東稱，這樣的配置不僅是出海訓練，同時也在探索中國航艦編隊未來遠海訓練應採取的組成模式。

與此同時，解放軍海軍官方微博「人民海軍」發布的最新照片顯示，解放軍海軍某登陸艦大隊組織嵩山艦、衡山艦赴南海某海域進行爲期多天的實戰化訓練。

在此之前，美國海軍羅斯福號航艦打擊群在16日停靠關島補給後，已返回南海執行任務。而澳洲與法國軍艦19日在南海會師展開聯合行動，未來將在日本聯合軍演。印太地區多國軍艦自由航行，天下圍中之勢日趨明朗。

美國海軍羅斯福號航艦打擊群與馬金島號兩棲戰備艦隊4月9日在南海進行編組巡航。（圖擷取自美國海軍官網）

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