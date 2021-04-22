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    不只馬斯廷號艦長翹腳看遼寧號！ 衛星照揭至少3艘美艦監控

    歐洲太空總署地球觀測衛星哨兵2號拍攝到的南海中沙大環礁西南方的照片，其中1為遼寧號航艦，2為黃崗艦，3為呼倫湖艦，4為成都艦及太原艦，5為南昌艦，6為3艘美軍伯克級逐驅逐艦。（取自OSINT）

    歐洲太空總署地球觀測衛星哨兵2號拍攝到的南海中沙大環礁西南方的照片，其中1為遼寧號航艦，2為黃崗艦，3為呼倫湖艦，4為成都艦及太原艦，5為南昌艦，6為3艘美軍伯克級逐驅逐艦。（取自OSINT）

    2021/04/22 16:50

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍日前在官網公佈第七艦隊伯克級（Arleigh Burke-class）神盾驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin DDG 89）艦長「翹腳」監看中國航空母艦「遼寧號」的照片，引發國際關注。歐洲太空總署的地球觀測衛星「哨兵2號（Sentinel-2）」拍攝到的照片顯示，當時監視遼寧號的美軍伯克級驅逐艦，至少有3艘，分別在遼寧艦左、右、後3個方位。

    外國網友從「公開來源情報」（OSINT）資料庫中獲得相關衛星照片，標出遼寧號與其他5艘護航軍艦的位置在中沙大環礁（Macclesfield Bank）西南方，可看到美軍派遣監控遼寧號編隊的伯克級驅逐艦至少有3艘，近距離部署於遼寧號周圍。

    至於另2艘驅逐艦名稱以及水下是否還有美軍其他潛艦，或是空中有何種偵察機，美方皆未正式發佈訊息。

    目前第七艦隊在日本橫須賀基地共部署7艘伯克級飛彈驅逐艦，除馬斯廷號外，還包括米利厄斯號（USS Milius DDG-69）、貝瑞號（USS Barry DDG-52）、柯蒂斯魏柏號（USS Curtis Wilbur DDG-54）、班福特號（USS Benfold DDG-69）、馬侃號（USS John S. McCain DDG-56），以及2月間才入列、號稱最新型、最先進的「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta DDG 115），配備有加強防空、對水面及水下作戰功能的「神盾基線9」（Aegis Baseline 9）最新系統。

    遼寧號是在本月稍早前穿越宮古海峽南下西太平洋，並在台灣外圍進行演訓，吸引各方注視，其中美國及日本艦隻緊盯，西方媒體也追蹤報導。在遼寧號傳出疑似故障停在海上後，網路上也流傳一張照片，為日本某艘軍艦就跟在遼寧號旁，這張畫面也再度引發網路瘋傳。

    哨兵2號於4月14日拍到的遼寧艦編隊在海南島附近的衛星影像，1為遼寧號，2為052D（成都號或太原號），3是美軍伯克級驅逐艦，雙方靠得很近。（取自OSINT）

    哨兵2號於4月14日拍到的遼寧艦編隊在海南島附近的衛星影像，1為遼寧號，2為052D（成都號或太原號），3是美軍伯克級驅逐艦，雙方靠得很近。（取自OSINT）

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