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    才剛退休！66歲慈父再乘救護車救人 下秒卻遭飛石砸穿身亡

    66歲慈父才剛退休，因疫情嚴峻，再度重返崗位乘救護車救人，下秒卻遭飛石砸穿身亡。（圖擷取自推特）

    66歲慈父才剛退休，因疫情嚴峻，再度重返崗位乘救護車救人，下秒卻遭飛石砸穿身亡。（圖擷取自推特）

    2021/04/26 09:59

    〔即時新聞／綜合報導〕英國赫里福德郡（Herefordshire）24日發生一起令人難過的意外，1名已退休的66歲醫護人員因疫情嚴峻返回崗位幫助他人，卻在乘坐救護車前往救人的路上，遭到飛石擊碎擋風玻璃後擊中，不幸離世，家人與同事都相當悲痛。

    根據《太陽報》報導，66歲的傑瑞米道（Jeremy Daw）擔任醫護人員近30年，去年才剛退休，但因疫情嚴峻，又於今年1月返回崗位幫助他人，沒想到竟在工作途中遭遇死劫，儘管救護人員一接到通知便火速趕往事故現場，但依然挽不回逝去的生命。

    報導提到，救護中心的相關人員紛紛悲痛表示，「遺憾的是，儘管每個人都盡了最大努力，但還是沒有辦法救出我們的同事，傑瑞米是前排乘客，他被證實當場死亡，司機與其他人員也在此事件中受傷」、「傑瑞米在單位服務近30年退休後，又從待遇優渥的退休生活回到第一線，在疫情大流行期間無私的幫助患者，我們代表中心的每個人，向傑瑞米杰里米的家人、朋友和同事表示由衷的慰問，同時我們也希望其他人員早日康復」。

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