驚悚！ 母槍殺10歲兒 屍體裹毯丟後車廂

美國1名女性將自己兒子槍殺後，放置在車子後車廂裡。示意圖。（美聯社）

2021/04/25 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕近日美國傳出1起駭人聽聞的槍殺案，1位民眾目擊女子抱著毛毯在街上，往下看發現毛毯沿路滴下鮮血，嚇得他趕緊報警。警方逮捕女子後調查發現，女子抱著的毛毯裡是她10歲親生兒子的屍體。事後女子承認，原本是打算只割下兒子的舌頭，但因為沒成功就槍殺了他，並將其放在後車廂內。因此警方指控她涉嫌謀殺以及竄改物證，保釋金為25萬美元（約新台幣701萬元），但因犯罪性質暴力，因此於22日上調為50萬美元（約新台幣1402萬元）。

綜合外媒報導，事件發生於美國肯塔基州路易維爾，20日晚間民眾在家中聽見附近傳出槍響，驚覺有異，便到街道上查看，結果發現1名女性抱著裹有東西的毛毯走在街上，恐怖的是毛毯還不斷滴血，因此趕緊報警。

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警方到場後，發現該女子坐在家中門口的樓梯，周遭地面還有血跡，但並無毛毯的蹤跡，不久便在女子後車箱內發現毛毯與其包裹的屍體，便隨即逮捕女子回警局偵訊，據了解，嫌犯是名28歲的單親媽媽凱特琳（Kaitlyn R. Higgins），她坦承自己擊斃10歲的親生兒子基昂（Kyon Higgins Jr.），案發當時，原本打算割掉兒子的舌頭，但因為沒能成功，一氣之下便舉槍擊斃對方，並用毯子包住屍體，放到自己停在街上的後車廂內。

此外，凱特琳還有另1名年僅2歲的兒子，所幸並未受到波及，目前已經交由其他親屬照顧。對此，基昂與弟弟的褓姆透露，在憾事之前，她先前曾看過基昂的眼睛有瘀青，且臉上和脖子上也有抓傷，因此對於自己當時沒有立即聯絡兒童保護機構感到懊悔。

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