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    漂白水中插吸管！英女施虐3歲兒 理由竟是「討厭當母親」

    因為討厭當母親，英國一名女子竟將漂白水插吸管放在餐桌上，期待兒子誤飲。（彭博）

    因為討厭當母親，英國一名女子竟將漂白水插吸管放在餐桌上，期待兒子誤飲。（彭博）

    2021/04/24 17:42

    〔即時新聞／綜合報導〕英國利茲刑事法庭近日審理一宗震驚社會的虐童案，1名20多歲的女子因「討厭當母親」，而不斷對3歲的兒子施暴，還曾在窗戶口放梯子、餐桌上放插著吸管的漂白水，希望兒子哪天能「意外身亡」。有次女子將兒子送到男友母親家中照顧，男友母親發現，孫子的身上多處傷痕，緊急跟社工聯繫，整起事件才曝光，最後女子因有精神疾病，遭判緩刑2年、40天的康復活動要求，並進行6個月的宵禁。

    根據《每日郵報》報導，這起事件發生在英國西約克郡（West Yorkshire），有天男友母親在照顧小男童時，發現男童身上有多處傷痕，詢問男童母親女子聲稱男童身上的傷是不小心摔倒，對於此番言論，男友母親抱有疑惑，私下聯繫當地社工，請社工團體幫助男童送醫治療。

    治療報告出爐後，讓醫護人員及社工極為震驚，男童除了頭部和身體有多達80處瘀傷，手臂、腿和頭部都有大面積傷痕，甚至連視網膜也有出血的跡象。對此，社工表示，自己「從未見過如此糟糕的情況」，目前男童接受治療後，已將其安排在「一個安全的地方」。

    女子在法庭上接受偵訊時，原先想把問題全推給男友，最後她才承認，自己會痛下毒手，是因為對於「當母親感到厭惡」，並希望孩子不要出現在她的生活中。還表示，自己曾在餐桌上放置1瓶插著吸管的漂白水，希望兒子能「意外地」喝下它；還曾打開窗戶，將梯子放在外面，希望兒子會自己跌死。

    女子的律師透露，女子患有邊緣性人格障礙，且對自己的行徑深感羞愧，因為女子配合偵訊調查，最後女子被判處2年緩刑、40天的康復活動要求，以及6個月的宵禁。

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