控制狂父親施暴3孩 竟逼女兒簽下「終生不得變胖」合約

〔即時新聞/綜合報導〕英國溫莎近日有位56歲父親卡拉德(Rachid Khadla),長期虐待自己的兒女,強迫大女兒阿米拉(Amira)簽署合約,內容為「每天須量體重且終生不得變胖」,還嫌棄小兒子打掃動作太慢便出手施虐,還差點勒死他,阿米拉憤而一狀告上法庭。據知,卡拉德因涉嫌虐待兒童、毆打兒童將接受司法審判。

根據英國《都市報》報導,現在23歲的阿米拉,在法庭上指控「父親為控制狂」,她稱父親不僅可以決定她的穿著、與誰見面聊天,甚至在家中看電視也沒有選擇的空間。

阿米拉透露,9歲時父親曾拿一把椅子丟向她,砸到她的耳朵後面,致使她耳後留有一團腫塊,當時卡拉德對外謊稱,那是她踢足球不小心而受傷。

最誇張的是,卡拉德在2012年就逼迫阿米拉簽署合約,其內容為「永遠不會讓自己發胖,我會做很多運動,以確保即使我到死也不會發胖」。

檢察官亞克里克勒(Alex Krikler)提到,卡拉德非常在意自己的身體狀況,而且經常上健身房運動以維持身材,飲食也十分健康,「她女兒的體重對他來說一直都是個問題」,事實上3個孩子都須定期秤重,避免過重。

亞克里克勒指出,卡拉德行徑暴力,經常使用湯匙敲打孩子,此為「最輕微的犯罪」。過去曾因小兒子希卡姆(Hicham)打掃房間的動作過慢,把他強押在床鋪、用手掐住脖子維持5至10秒左右,差點因此斷氣。長子卡里姆(Karim)則痛苦地回憶,他在15歲被父母猛烈打頭,差點就昏過去。

據知,卡拉德拒絕承認自己所犯下的暴力行為,但他仍將面臨涉嫌虐待兒童、毆打兒童等司法審判。

