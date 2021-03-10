控制狂父親施暴3孩 竟逼女兒簽下「終生不得變胖」合約

英國56歲父親卡拉德施暴3個孩子，逼迫女兒簽下契約「每天須量體重且終生不得變胖」。示意圖。（路透）

2021/03/10 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕英國溫莎近日有位56歲父親卡拉德（Rachid Khadla），長期虐待自己的兒女，強迫大女兒阿米拉（Amira）簽署合約，內容為「每天須量體重且終生不得變胖」，還嫌棄小兒子打掃動作太慢便出手施虐，還差點勒死他，阿米拉憤而一狀告上法庭。據知，卡拉德因涉嫌虐待兒童、毆打兒童將接受司法審判。

根據英國《都市報》報導，現在23歲的阿米拉，在法庭上指控「父親為控制狂」，她稱父親不僅可以決定她的穿著、與誰見面聊天，甚至在家中看電視也沒有選擇的空間。

請繼續往下閱讀...

阿米拉透露，9歲時父親曾拿一把椅子丟向她，砸到她的耳朵後面，致使她耳後留有一團腫塊，當時卡拉德對外謊稱，那是她踢足球不小心而受傷。

最誇張的是，卡拉德在2012年就逼迫阿米拉簽署合約，其內容為「永遠不會讓自己發胖，我會做很多運動，以確保即使我到死也不會發胖」。

檢察官亞克里克勒（Alex Krikler）提到，卡拉德非常在意自己的身體狀況，而且經常上健身房運動以維持身材，飲食也十分健康，「她女兒的體重對他來說一直都是個問題」，事實上3個孩子都須定期秤重，避免過重。

亞克里克勒指出，卡拉德行徑暴力，經常使用湯匙敲打孩子，此為「最輕微的犯罪」。過去曾因小兒子希卡姆（Hicham）打掃房間的動作過慢，把他強押在床鋪、用手掐住脖子維持5至10秒左右，差點因此斷氣。長子卡里姆（Karim）則痛苦地回憶，他在15歲被父母猛烈打頭，差點就昏過去。

據知，卡拉德拒絕承認自己所犯下的暴力行為，但他仍將面臨涉嫌虐待兒童、毆打兒童等司法審判。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

Father 'weighed daughter almost daily and made her sign contract to stay thin' https://t.co/L2HkEFadIB via @MetroUK — jamie robertson （@pinkjockalypse） March 9, 2021

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法