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    太扯！美有感「地震」震壞牆 原因竟是嬰兒性別揭露派對

    美國新罕布夏州（New Hampshire）1對夫妻引爆80磅（約36公斤）的炸藥，強烈的爆炸威力讓附近住宅的牆壁出現裂縫，民眾嚇得報警，結果發現爆炸源頭，竟只是1戶人家在舉行「性別揭露派對」，用爆炸的粉末顏色，揭曉新生兒的性別。（美聯社）

    美國新罕布夏州（New Hampshire）1對夫妻引爆80磅（約36公斤）的炸藥，強烈的爆炸威力讓附近住宅的牆壁出現裂縫，民眾嚇得報警，結果發現爆炸源頭，竟只是1戶人家在舉行「性別揭露派對」，用爆炸的粉末顏色，揭曉新生兒的性別。（美聯社）

    2021/04/24 14:48

    〔即時新聞／綜合報導〕凡事過猶不及，美國新罕布夏州（New Hampshire）1對夫妻引爆80磅（約36公斤）的炸藥，強烈的爆炸威力讓附近住宅的牆壁出現裂縫，民眾嚇得報警，結果發現爆炸源頭，竟只是1戶人家在舉行「性別揭露派對」，用爆炸的粉末顏色，揭曉新生兒的性別。

    綜合外媒報導指出，20日晚間美國金斯頓（Kingston）地區警方接獲許多民眾報案電話，表示自己聽見爆炸巨響，強烈威力不僅震落家中壁畫，慎致房屋地基還出現裂縫，嚇得民眾報警詢問，「是不是發生爆炸案？」、「是否有發生大地震？」，經警方調查發現，是1對夫妻為了揭曉新生兒的性別，向附近混凝土工廠藉用場地舉辦「爆炸派對」，在現場引爆36公斤的「Tannerite」炸藥，事後夫妻表示向工廠場地認為這樣較為安全，卻沒想到會引發如此大的意外。

    從住戶的監視器畫面顯示，可見爆炸強度強烈，附近居民表示，這次性別揭露儀式實在「太過火」，不僅對社區造成影響，連附近許多城鎮都有感，「並不是因為院子裡出現藍色或粉色的爆炸粉末而不開心，是因為這次爆炸沒有提前通知，而且強度太大了。」

    慶幸的是，這起事件並未造成人員的傷亡，而引爆炸藥的男子也向地方警方自首，目前正在進一步調查近居民房屋地基受損等財產損失。

    其實，這並非第1起性別揭露派對發生的意外，去年9月，加利福尼亞南部也因為爆炸意外引發為期一週的野火，導致整片林地及家園遭毀。

    性別揭露派對是1個始於美國的傳統，是準爸媽在分娩前透過舉辦派對宣布孩子性別的1種儀式，例如切蛋糕或吹氣球，內容物裡會有藍色或粉紅色顯示新生兒的性別，藍色是代表男嬰，而粉紅色則是女嬰。

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