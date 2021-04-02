護理師慘遭男友折斷手臂 原因竟是「會讓他得武漢肺炎」

《每日郵報》昨日報導1名28歲美籍女子在去年追夢成功，成為救護人員，沒想到男友擔心她的工作會讓自己與兒子染上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），因此讓女子離職，甚至折斷她的左臂，讓她無法工作。示意圖。（資料照）

2021/04/02 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕交往要小心伴侶是否為恐怖情人，1名28歲美籍女子去年追夢成功成為救護人員，沒想到男友竟擔心她的工作會讓自己與兒子染上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），不只要脅女子離職，甚至折斷她的左臂，讓她無法工作。

據《每日郵報》指出，28歲的英國女子布雷特（Niamh Brett）在去年11月加入她夢想的工作，聖約翰救護車隊，成為1名救護人員。但男友卻完全不給予支持，因為他認為，布雷特的工作將讓他與兒子感染武漢肺炎。

布雷特表示，男友經常對女子暴力相向。而事發的起火線是當天自己穿著工作制服的自拍照上傳到臉書，男友指控她的行為「十分自私」，並叫她不要去工作。兩人在爭執的過程中，男友抓住女子的左臂，並將她的手壓在身後，她骨折後，男友還嘲諷說，「我來看看妳現在手臂斷了還怎麼當救護人員。」

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在她請求法律制裁男友後，他竟還傳簡訊恐嚇布雷特，使她身心懼怕，擔心自己和孩子會再次遭受男友的恐怖攻擊。

檢方調查發現，兩人在交往後，關係「混亂又充滿脅迫性」，且男友在先前已有15次的犯罪記錄，其中包括毆打前女友。最後，檢方以非故意造成嚴重身體傷害和人身攻擊的罪名對男友提告，預計將在6月被判刑。

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