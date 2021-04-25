為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    懸宕14年終破案！ 南韓KTV性侵未遂案 狼人二審竟獲減刑

    首爾KTV性侵未遂案件，一審原判8年，今天二審減刑為5年。（彭博）

    首爾KTV性侵未遂案件，一審原判8年，今天二審減刑為5年。（彭博）

    2021/04/25 15:26

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾2006年曾發生1名男子涉嫌性侵KTV女員工，但當時警方沒能查出兇嫌，14年間仍未破案，直到去年3月，1名男子因其他案件接受調查，發現DNA與兇嫌紀錄吻合，整個事件才水落石出，而原本一審遭判8年徒刑，男子上訴後，今日在首爾高等法院刑事11-2部二審判減刑至5年，民眾聽聞消息後十分憤慨。

    根據《韓聯社》報導，男子2006年6月潛入首爾某間KTV，持事先預謀好的磚頭及酒瓶重擊店內1名女員工頭部，試圖性侵未遂，據悉，此名女員工因此失去意識8天，且住院治療超過2個月，至今仍受恐慌症所困。

    由於當年警方無法確認兇嫌的身分，經過14年後因男子DNA吻合才宣告破案，而男子在偵訊時，坦承自己犯案，卻聲稱因自己喝醉「精神耗弱」，且事發已過許久，早已失去當時記憶，但一審法官認為男子是預謀犯罪，且考量被害者至今仍極度恐慌不安，因此判刑8年。

    男子與檢方向法院提出上訴，二審法官認為，男子與受害者已達成和解，被害人無法忘卻當時的傷痛，至今依舊受恐慌症所苦，但基於性侵行為止於未遂，加上被害者已在和解後表示不願處罰被告，因此予以減刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南韓下屆總統？前檢察總長獲驚人民調 1對1壓倒性勝利
    2021/04/19 16:54

    南韓下屆總統？前檢察總長獲驚人民調 1對1壓倒性勝利
    武漢肺炎》首爾市擬推「共贏」防疫 打算與中央政策脫鉤
    2021/04/12 19:59

    武漢肺炎》首爾市擬推「共贏」防疫 打算與中央政策脫鉤

    當仁不讓 櫻花建設投入公益熱情十足
    暗號再度救人！受害者打電話想吃炸醬麵 南韓機警破獲性侵案
    2021/04/12 14:41

    暗號再度救人！受害者打電話想吃炸醬麵 南韓機警破獲性侵案
    南韓法院認證 已故首爾市長曾性騷女秘書
    2021/01/16 10:39

    南韓法院認證 已故首爾市長曾性騷女秘書

    美國註冊基金掀旋風
    國際今日熱門
    新聞360》歐盟關注台海衝突 面對戰狼威脅態度大轉彎
    2021/04/24 17:00

    新聞360》歐盟關注台海衝突 面對戰狼威脅態度大轉彎 影片

    她訂婚後愛上大36歲「未來公公」 2人遭親友斷絕關係
    2021/04/24 17:14

    她訂婚後愛上大36歲「未來公公」 2人遭親友斷絕關係

    倫敦今年第11起持刀殺人案！ 14歲少年白天當街遭刺死
    2021/04/24 16:39

    倫敦今年第11起持刀殺人案！ 14歲少年白天當街遭刺死

    沒戴口罩用畫的！台籍男網紅聯手俄女峇里島惡作劇恐被驅逐出境
    2021/04/24 16:45

    沒戴口罩用畫的！台籍男網紅聯手俄女峇里島惡作劇恐被驅逐出境

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播