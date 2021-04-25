懸宕14年終破案！ 南韓KTV性侵未遂案 狼人二審竟獲減刑

首爾KTV性侵未遂案件，一審原判8年，今天二審減刑為5年。（彭博）

2021/04/25 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾2006年曾發生1名男子涉嫌性侵KTV女員工，但當時警方沒能查出兇嫌，14年間仍未破案，直到去年3月，1名男子因其他案件接受調查，發現DNA與兇嫌紀錄吻合，整個事件才水落石出，而原本一審遭判8年徒刑，男子上訴後，今日在首爾高等法院刑事11-2部二審判減刑至5年，民眾聽聞消息後十分憤慨。

根據《韓聯社》報導，男子2006年6月潛入首爾某間KTV，持事先預謀好的磚頭及酒瓶重擊店內1名女員工頭部，試圖性侵未遂，據悉，此名女員工因此失去意識8天，且住院治療超過2個月，至今仍受恐慌症所困。

由於當年警方無法確認兇嫌的身分，經過14年後因男子DNA吻合才宣告破案，而男子在偵訊時，坦承自己犯案，卻聲稱因自己喝醉「精神耗弱」，且事發已過許久，早已失去當時記憶，但一審法官認為男子是預謀犯罪，且考量被害者至今仍極度恐慌不安，因此判刑8年。

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男子與檢方向法院提出上訴，二審法官認為，男子與受害者已達成和解，被害人無法忘卻當時的傷痛，至今依舊受恐慌症所苦，但基於性侵行為止於未遂，加上被害者已在和解後表示不願處罰被告，因此予以減刑。

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