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    武漢肺炎》首爾市擬推「共贏」防疫 打算與中央政策脫鉤

    韓國疫情近期再次升溫，決定延長實施防疫措施，但新任首爾市長吳世勳卻表示，將推出首爾市專用的「共贏防疫」，讓防疫與經濟發展雙贏，爭取與中央政策脫鉤。（歐新社）

    韓國疫情近期再次升溫，決定延長實施防疫措施，但新任首爾市長吳世勳卻表示，將推出首爾市專用的「共贏防疫」，讓防疫與經濟發展雙贏，爭取與中央政策脫鉤。（歐新社）

    2021/04/12 19:59

    〔中央社〕韓國近期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再次升溫，政府延長實施防疫措施，但為解決民生經濟問題，剛上任的首爾市長吳世勳今天表示，將推出首爾市專用的「共贏防疫」，爭取與中央政策脫鉤。

    韓國近期確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）人數持續上升，防疫當局宣布延長既有社交距離規範，並禁止首都圈及釜山的夜間娛樂場所營業。

    上週剛出爐的新任首爾市長吳世勳今天透過線上記者會表示，支撐著首爾經濟的區域商圈正在瓦解，雖然政府已準備再一次發放災難支援金，但仍無法解決問題，必須擺脫現在犧牲自營商及中小企業的一視同仁做法，打造「共贏防疫」策略。

    吳世勳提出，將根據不同業別擬訂不同的規定做法，讓業者可以在真正能賺錢的時間開門營業，例如讓酒吧等夜間娛樂場所營業至晚上10時至12時之間。

    首爾市規劃本週與各業別協會等業者團體進行商議，擬定首爾市專用防疫指南後，再與中央災難安全對策本部討論。

    對此，防疫當局表示，會就首爾市提出的方案進行檢討，但也必須跟其他地方自治團體協商，從防疫的角度找出合理方案。

    截至今天凌晨零時，韓國境內確診者新增587例至11萬146例，1770例病歿。韓國總統文在寅今天主持青瓦台防疫會議時表示，目前局面岌岌可危，稍加輕忽就可能爆發大流行，雖然會增加民生或經濟的負擔，還是必須嚴加防疫。

    文在寅也說，全球疫情難以預測，即使各國加緊施打疫苗，確診人數仍不斷上升，令人擔憂，韓國政府會努力達成在11月完成全國接種的目標，並加緊確保取得應對變種病毒的疫苗。

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