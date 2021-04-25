印度疫情燒影響疫苗交貨 GAVI:當前供需平衡困難

2021/04/25 00:39

〔中央社〕印度新變異病毒疫情持續惡化，印度為應付國內需求將影響全球疫苗交貨，全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI Alliance）表示，力求供需平衡，但當前處於困難時期。

印度新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情不斷惡化，據法新社彙整，4月23日印度新增確診33萬2730例，今天新增34萬6786例，創下全球單國單日新增確診最高紀錄。

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憂慮印度新變異病毒入侵，先前加拿大、英國及科威特等國家已採取禁止來自印度旅客入境措施，而德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn ）今天也宣布，將禁止所有來自印度旅客入境，唯德國公民不在此限。

印度疫情狂燒也將影響全球疫苗供應，COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）先前已通知各參與方，由印度血清研究所負責的疫苗將延遲交貨。

全球疫苗與預防注射聯盟執行長柏克利（Seth Berkley）4月23日在日內瓦記者會上表示，一直與印方在疫苗供應方面密切合作，COVAX也已提供1000萬劑疫苗給印度應對。

柏克利說，但印度人口眾多，而許多其他依賴印度疫苗國家的需求也很急迫，面對保持供需平衡的挑戰，當前是一個非常困難的時期。

他強調會努力與印度方面合作，力求平衡各方所需。

根據GAVI Alliance與印度血清研究所先前的協議，原估4月分可向COVAX交付多達5000萬劑，但在印度專注因應國內需求下，對交付劑量影響有待觀察。（編輯：劉學源）

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