拜登任內首度出訪 白宮：6月前往英國、比利時

美國總統拜登將在6月中旬訪問英國和比利時，是他上任後首次出訪。（法新社）

2021/04/23 23:55

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國白宮23日宣布，總統拜登將在6月展開上任後首次出訪行程，預計前往英國、比利時等地，以展現美方對於跨大西洋聯盟友邦關係的重視。

《路透》報導，白宮新聞秘書莎琪表示，拜登此行的目標是，「強調其恢復美國同盟關係的承諾，促使跨大西洋聯盟恢復生氣，並與美國盟邦密切合作。」

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美國《明星論壇報》（Star Tribune）進一步指出，拜登將在6月11至13日前往英國康瓦爾（Cornwall），參加七大工業國集團（G7）領袖峰會，接著在14日轉往比利時布魯塞爾，與歐盟領袖和北大西洋公約組織（NATO）領袖舉行會議。拜登近日也邀請俄羅斯總統普廷一同在第3國會談，但日期還未確定。

近幾任美國總統均選擇北美鄰國做為首次出訪目的地，唯獨川普是去沙烏地阿拉伯。對拜登而言，此次出訪旨在翻轉川普對於同盟國的做法。

白宮國家安全會議幕僚長兼執行秘書亞伯拉罕（Yohannes Abraham）向《美聯社》表示，這是與主要盟友和夥伴接觸，共同開創機會和挑戰的契機；拜登也會藉此向友邦說明，跨大西洋聯盟已經回來，而使同盟關係恢復生氣正是他執政的優先事項。

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