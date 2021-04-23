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    英警告：西方面臨「攤牌時刻」 須迫切防範中國宰制關鍵科技

    中國五星旗與電腦螢幕上的程式碼。（路透檔案照）

    中國五星旗與電腦螢幕上的程式碼。（路透檔案照）

    2021/04/23 22:23

    〔編譯管淑平／綜合報導〕英國情報機構「政府通信總部」（GCHQ）總監佛萊明（Jeremy Fleming）23日警告，西方世界有迫切需要採取行動，確保中國不會主宰21世紀的關鍵科技技術，否則，中國就可能有效地奪取「全球運作系統」的掌控權。

    路透23日報導，佛萊明在這場向倫敦帝國學院發表的演說中，罕見地坦率直言。他認為，中國在數十年內就能主宰本世紀所有新興重要科技，尤其是人工智慧、合成生物、基因技術，西方正面臨「攤牌時刻」，除非採取大刀闊斧行動，確保攸關其發展繁榮的技術不被中國或俄羅斯這類競爭者所掌控。

    他說，「重要科技領導地位正往東移」，「關切點在於中國的規模和科技分量，意味著它有掌控全球運作系統的潛力」，「我們現在正面臨攤牌時刻」。

    佛萊明認為，世界強權將透過開發頂尖科技、延攬精英人才、主宰管理未來科技的全球技術標準，競相形塑未來面貌。中國「集合所有政府力量元素，來控制、影響設計和主宰市場」，同時也設法主導有關全球標準的討論；儘管俄羅斯仍是西方眼前的最大威脅，但是中國長期主宰科技，構成更大的問題，「俄羅斯在影響天氣，而中國正在塑造氣候」。

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