網PO正妹飛行員照引暴動 網揭密high喊：帶我飛高高

中泰混血正妹余婉瑤，常在IG上分享她的生活點滴，擁有75.7萬名追蹤者。（圖翻攝自thanyawee_個人IG）

2021/04/23 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在PTT表特版分享系列「飛行員正妹」的美照，只見照片中的正妹，皮膚白皙又長相甜美，讓不少網友直呼：「超清新又漂亮，想和她一起飛」，也有人揭密，她其實是現年21歲的中泰混血兒余婉瑤（Meimei Thanyawee）。

根據原PO在PTT表特版的貼文，他貼出了一系列「飛行員正妹」的美照，只見穿上制服，戴上耳機準備執行飛行任務的她，看來相當專業且架式十足，同時美艷的外表也融化許多鄉民的心，但穿上休閒服裝時，看來就跟鄰家女孩一樣，皮膚白皙且甜美可人。

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對此，網友表示：「帶我飛高高」、「好甜美」、「正妹」、「超棒，又有能力」、「開啟自動無人駕駛模式」、「又正又會開飛機」、「真D漂亮」、「她是演員吧」、「自備機坪」、「演的吧，這種身材有辦法穿戰鬥機飛行員服抗G衣你相信？」。

不過，也有網友揭密，其實正妹現年21歲，名叫余婉瑤（Meimei Thanyawee），是中泰混血兒，去年剛考上飛行員，曾在2015年獲得泰國泰國CH7台Young Model選秀活動冠軍，在IG上有75.7萬名粉絲，近日也常在YouTube分享開飛機的影片。

余婉瑤去年才剛考上飛行員，近日常在YouTube分享開飛機的影片。（圖翻攝自thanyawee_個人IG）

她還養了一隻可愛的柴犬。（圖翻攝自thanyawee_個人IG）

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