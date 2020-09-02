泰正妹遊動物園竟對老虎伸手「玩蛋」 影片公開引爭議

泰國女子瓦拉斯查雅到動物園遊玩時，用手褻玩老虎的生殖器官，引起爭議。（圖皆取自Waraschaya Akkarachaiyapas臉書，本報合成）

2020-09-02 11:44:26

〔即時新聞／綜合報導〕國外有不少動物園提供遊客近距離接觸大型肉食性動物的服務，不僅有安全疑慮，更因保育問題經常為人詬病；泰國一名女子在8月底時赴清邁「老虎王國動物園」（Tiger Kingdom zoo）遊玩，除近距離撫摸老虎、豹，她還大膽地伸手褻玩動物們的生殖器官，照片PO出後，引來不少網友批評。

根據《每日郵報》報導，泰國女子瓦拉斯查雅（Waraschaya Akkarachaiyapas）於8月26日老虎王國動物園遊玩，瓦拉斯查雅除了撫摸老虎，還大膽地趴在老虎肚子上並自拍；然而單純的拍照觸摸似乎無法滿足瓦拉斯查雅，趁著老虎和豹躺下時，她竟伸手握住雄性猛獸們的生殖器官並做出褻玩舉動，事後更將這些自拍照和影片公開上傳制私人臉書。

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這些畫面隨即引發爭議，除泰國網友外，也有不少外國網友留言評論瓦拉斯查雅行為失當，「這行為真的很失禮，老虎沒有允許妳這麼做」、「如果妳惹怒老虎，牠可能會攻擊你」。對此，瓦拉斯查雅辯稱自己是愛護動物者，但網友並不買帳，認為真正愛護動物的人不會作出如此行徑。

不少動物園也提供類似觸摸兇猛動物、與兇猛動物近距離合照的服務，相關議題受到瓦拉斯查雅事件影響，再度受到關注；對此，老虎王國動物園所有人皮龍（Piron Kahantama）表示，動物園工作人員都經過培訓，可以照顧客人和老虎的安全，當遊客在和動物自拍時，工作人員會在旁進行監控，確保兩者均安。

皮龍強調，「遊客可以任意觸碰動物各身體部位，但我們並不允許遊客抓老虎的睪丸」，他也強調未來將會確保相同的事情不會再發生，而園區也會定期檢查老虎的生殖器及其身體其他部位，以確保動物的健康。

瓦拉斯查雅觸碰老虎生殖器官的影片已經刪除，但仍然留下與老虎、豹的其他合照與影片；身材姣好的她坐擁逾5萬名追蹤者，臉書也經常上傳她和動物的合照，其中包含大象、老鷹、蜥蜴和馬等。

瓦拉斯查雅臉書上還留著當日與老虎的其他合照。（圖取自Waraschaya Akkarachaiyapas臉書）

瓦拉斯查雅近日也曾至清邁相當有名的美莎大象營與大象合照。（圖取自Waraschaya Akkarachaiyapas臉書）

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