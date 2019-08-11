E級胸器配薯條！ 正妹讓鄉民暴動想吃這個…

2019-08-11 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕日前網路流傳一組「麥當勞甜心」的正妹照，照片中身材姣好的正妹引發許多網友熱議，近日有網友找出這名正妹的身份，原來她是泰國團體「Cm Cafe」的成員。

名為Nilawan Iamchuasawad的正妹於2018年時與「Student Cute Girls TH」合作拍下一組「麥當勞甜心」的寫真照片，照片中只見擁有E級胸器的她身穿印有「McDonald's」字樣的紅色背心，並擺出各種叼著薯條的誘惑畫面，讓看到的網友紛紛直呼「看起來真好吃！」、「我想吃麥當勞」。

據悉，Nilawan Iamchuasawad是泰國團體「Cm Cafe」的成員，這組照片在網路瘋傳後，也有網友找出她的個人臉書及IG，裡面也有許多Nilawan Iamchuasawad的時裝美照，讓前往朝聖的網友紛紛直呼實在太可愛了。

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