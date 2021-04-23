相差29歲 她離婚後與繼父「結婚生女」

美國女子奎格（左）與繼父傑夫（右）相識相戀，並於2018年8月結婚。（圖翻攝自Jeff Quiggle臉書）

2021/04/23 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國31歲女子奎格（Erica Quiggle）和前夫陶威爾（Justin Towell）於19歲結婚，2人育有1子，沒想到奎格離婚後，竟和前夫的繼父傑夫（Jeff Quiggle）產生情愫，兩人交往後還結了婚，現在育有一個女兒，做法引發網友熱議。

綜合外媒報導，奎格在2010年時在職場上認識前夫陶威爾，情竇初開的2人，很快就墜入愛河，便在她19歲時就步入禮堂，正式成為夫妻，未料2人的因理念不合，常常發生爭吵，婚姻僅維持了1年就結束，分開後2人協議共同撫養孩子。

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報導指出，奎格離婚後，情緒很不穩定，此時繼父傑夫的出現，成了她負面情緒最佳的出口，長時間的陪伴讓奎格逐漸對他產生了情愫，雖然深知眼前的男人已經60歲了，整整大了他29歲，曾試圖擺脫這種愛意，但最終仍無法抗拒傑夫對她的關愛。

報導提到，繼父傑夫已和陶威爾的生母離婚，因此他和奎格都是在「單身」的情況和對方交往，不久後2人便有了「愛的結晶」，還在2018年8月時結婚，至於陶威爾的生母也找到了新的丈夫，並和兒子同住，而且5個人完全不尷尬，還住在同一個社區。

對此，網友表示：「謎片的繼父劇情原來是真的，即便夫妻沒血緣關係，在道德上還是有嚴重瑕疵」、「依靠的肩膀變成上床的對象」、「奎格和前夫生的兒子要怎麼稱呼她和繼父生的女兒」、「傑夫是戀童癖吧」、「老少配可以，但愛上媳婦不行」。

奎格（右）和傑夫（左）婚後過著幸福美滿的日子。（圖翻攝自Jeff Quiggle臉書）

夫妻倆還生下了一個2歲大的小女兒。（圖翻攝自Jeff Quiggle臉書）

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