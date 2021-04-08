瞎！她上廁所巨痛以為排出腎結石 下秒才驚覺自己改變身分

美國波士頓婦女梅麗莎（圖右）和男友唐尼（圖左），原本預定要在去年9月結婚，因武漢肺炎推遲，未料梅麗莎竟於上月在自家馬桶產下一子。（圖翻攝自Melissa Surgecoff個人臉書）

2021/04/08 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕瞎！美國波士頓婦女梅麗莎（Melissa Surgecoff），身懷六甲竟沒發現自己有孕在身，直到蹲馬桶時感到巨痛，本以為是好不容易排出的「腎結石」，結果就醫才發現是產下了一名頭好壯壯的男嬰，就這樣毫無心理準備地變成了媽媽。

綜合外媒報導，現年38歲的婦女梅麗莎，住在波士頓的皮博迪市（Peabody），和男友唐尼（Donnie Campbell）預計要在去年9月結婚，但因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情緣故，被迫推遲了婚禮時間，未料上月8日卻意外地「未婚產子」。

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報導指出，梅麗莎表示，事發當天她突然覺得肚子很痛，本以為是生理期，後來因為實在太不舒服，就猜測可能是腎結石在作祟，便趕緊去蹲廁所，未料過了一會，馬桶裡卻出現了像是「人體器官」、「結石」或「排泄物」的物體，讓她餘悸猶存。

報導提到，梅麗莎趕緊把男友唐尼叫來廁所，這才發現馬桶裡的「不明物體」，其實是男嬰，因為實在是太大了，便趕緊拍拍男嬰，過了幾秒後小生命便開始呼吸，幸運地是，送醫檢查後，除了梅麗莎輕微缺鐵外，母子均安。

報導也說，梅麗莎表示，其實兩人有計劃婚後生子，但因自己生理期長年不正常，才會沒發現月經沒來，至於體重增加，她則以為是武漢肺炎影響，讓她長時間待在家，缺少運動又吃太多才會變胖，許多陰錯陽差才會導致這場烏龍鬧劇。

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