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    美旅遊警示增列116國「請勿前往」 台灣升至第3級「三思而行」

    美國國務院本週更新武漢肺炎疫情下的旅遊警示，將至少116個國家或地區升至第4級的「請勿前往」。（路透資料照）

    美國國務院本週更新武漢肺炎疫情下的旅遊警示，將至少116個國家或地區升至第4級的「請勿前往」。（路透資料照）

    2021/04/22 11:00

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院本週更新武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情下的旅遊警示，將至少116個國家或地區升至第4級的「請勿前往」，包括英國、加拿大、法國、以色列、以色列、墨西哥、德國等國家；而台灣也升級至第3級的「三思而行」。

    《路透》報導，美國國務院19日表示，將會把全球約80%的國家列入第4級的「請勿前往」。在此之前，國務院將200個國家中的34個國家列為「請勿前往」，而如今已將150個國家或地區升級為第4級，國務院拒絕說明旅行警示更新將於何時完成。

    目前芬蘭、埃及、比利時、土耳其、瑞典、瑞士、西班牙都被國務院列為第4級的「請勿前往」，中國、日本等國家則仍維持在第3級的「三思而行」；先前僅台灣、澳門、紐西蘭列為最安全的第1級「行使常規預防措施」，現在台灣和紐西蘭升至第3級，澳門升至第4級，目前僅不丹名列第1級。

    國務院強調，此舉並不意味著對某些國家的當前健康狀況進行重新評估，而是「反映國務院旅行諮詢系統的調整」，以更加依賴美國疾病管制暨預防中心（CDC）現有的流行病學評估。國務院的旅行建議並非強制性，也不會禁止美國人旅行。

    相關新聞請見︰

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    台灣升級至第3級的「三思而後行」。（圖擷取自美國國務院）

    台灣升級至第3級的「三思而後行」。（圖擷取自美國國務院）

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