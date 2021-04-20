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    美國將對全球8成國家發禁旅行警示 台灣列最低危險警示

    國務院目前已將全球34個國家列入第4級「不要旅行」的最高級別，若提升到80%，將再暴增130多國被納入。（圖翻攝自美國國務院官網）

    國務院目前已將全球34個國家列入第4級「不要旅行」的最高級別，若提升到80%，將再暴增130多國被納入。（圖翻攝自美國國務院官網）

    2021/04/20 11:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院19日指出，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情造成「前所未見的風險」，將發出最高第4級「不要旅行」的警示，並納入全球約80%的國家，值得關注的是，台灣目前仍被列為最低級別的第1級警示。

    綜合外媒報導，國務院考量武漢肺炎疫情，向美國公民強烈建議「重新考慮是否出國旅行」，並發出最高第4級「不要旅行」的警示，將全球約80%的國家列入，並強調此次更新不是代表重新評估各國公衛狀況，而是國務院旅遊警示系統有所調整。

    報導指出，全球200多個國家中，國務院將其中34國列入第4級「不要旅行」的警示級別，包含俄羅斯、巴西、阿根廷、海地、查德、肯亞、科索沃、坦尚尼亞、莫三比克等，若提升到80%以上的國家都列入最高警示級別，將再暴增130多國。

    報導提到，國務院也提到，專家是依照該國的「檢測可得性」和對「美國公民的旅行限制」來做考量，值得關注的是，現階段台灣仍被列為第1級「行使正常預防措施」的最低級別，和澳門及紐西蘭成為「唯三」被列為最低級別的國家。

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    美國國務院將大幅提升旅遊警示，全球80%的國家都將列入第4級「不要旅行」的最高級別。（路透）

    美國國務院將大幅提升旅遊警示，全球80%的國家都將列入第4級「不要旅行」的最高級別。（路透）

    現階段台灣（紅框處）仍被列為第1級「行使正常預防措施」的最低級別。（圖翻攝自美國國務院官網）

    現階段台灣（紅框處）仍被列為第1級「行使正常預防措施」的最低級別。（圖翻攝自美國國務院官網）

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