美國將對全球8成國家發禁旅行警示 台灣列最低危險警示
〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院19日指出，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情造成「前所未見的風險」，將發出最高第4級「不要旅行」的警示，並納入全球約80%的國家，值得關注的是，台灣目前仍被列為最低級別的第1級警示。
綜合外媒報導，國務院考量武漢肺炎疫情，向美國公民強烈建議「重新考慮是否出國旅行」，並發出最高第4級「不要旅行」的警示，將全球約80%的國家列入，並強調此次更新不是代表重新評估各國公衛狀況，而是國務院旅遊警示系統有所調整。
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報導指出，全球200多個國家中，國務院將其中34國列入第4級「不要旅行」的警示級別，包含俄羅斯、巴西、阿根廷、海地、查德、肯亞、科索沃、坦尚尼亞、莫三比克等，若提升到80%以上的國家都列入最高警示級別，將再暴增130多國。
報導提到，國務院也提到，專家是依照該國的「檢測可得性」和對「美國公民的旅行限制」來做考量，值得關注的是，現階段台灣仍被列為第1級「行使正常預防措施」的最低級別，和澳門及紐西蘭成為「唯三」被列為最低級別的國家。
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