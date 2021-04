色膽包天！他闖入女大生住處偷內衣 還打開筆電看A片自瀆

2021/04/22 09:47

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州橘郡(Orange County)22歲男子魯易斯(Jonathan Jose Ruiz)2018年時闖入女大生合租的房屋,不僅翻找並竊取她們的貼身衣物,甚至還用筆電看A片,並在鍵盤上留下體液,日前當地高等法院判處他6年8個月的有期徒刑。

綜合外媒報導,2018年10月4日,當時年僅19歲的魯易斯,打破窗戶侵入了由4名女大生合租的房屋,先是闖入廚房,打開冰箱喝牛奶,再吃了幾片餅乾,接著將牛奶放置於流理台上,便開始他的「闖空門之旅」。

報導指出,魯易斯接著進入女大生的臥室,將她們的貼身內衣從抽屜中翻了出來,丟的到處都是,接著還沒完,色欲薰心的他,還打開房內的筆電下載A片欣賞,接著恣意享受「自瀆」的美好時光,完事後還將體液留在鍵盤上,並竊取女大生的私人物品。

報導提到,橘郡警官麥可穆林(Phil McMullin)在庭上指出,魯易斯在非法入侵幾天後就遭逮捕,當時他身上還被搜出2雙女大生的貼身內褲和多項私人物品,因為他曾在2017年時破壞一所高中廁所,所以DNA數據庫有他的樣本,才能迅速將他緝拿歸案。

報導指出,魯易斯承認犯下一級住宅盜竊(First-Degree Residential Burglary)和損失超過400美元(約新台幣1.1萬)的蓄意破壞罪(Vandalism)後,遭橘郡高等法院法官波爾森(Gary Pohlson)判處6年8個月的有期徒刑。

