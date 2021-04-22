色膽包天！他闖入女大生住處偷內衣 還打開筆電看A片自瀆

加州橘郡22歲男子魯易斯，於2018年時闖入女大生合租住處偷取貼身衣物還打開筆電「自瀆」，示意圖。（彭博）

2021/04/22 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州橘郡（Orange County）22歲男子魯易斯（Jonathan Jose Ruiz）2018年時闖入女大生合租的房屋，不僅翻找並竊取她們的貼身衣物，甚至還用筆電看A片，並在鍵盤上留下體液，日前當地高等法院判處他6年8個月的有期徒刑。

綜合外媒報導，2018年10月4日，當時年僅19歲的魯易斯，打破窗戶侵入了由4名女大生合租的房屋，先是闖入廚房，打開冰箱喝牛奶，再吃了幾片餅乾，接著將牛奶放置於流理台上，便開始他的「闖空門之旅」。

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報導指出，魯易斯接著進入女大生的臥室，將她們的貼身內衣從抽屜中翻了出來，丟的到處都是，接著還沒完，色欲薰心的他，還打開房內的筆電下載A片欣賞，接著恣意享受「自瀆」的美好時光，完事後還將體液留在鍵盤上，並竊取女大生的私人物品。

報導提到，橘郡警官麥可穆林（Phil McMullin）在庭上指出，魯易斯在非法入侵幾天後就遭逮捕，當時他身上還被搜出2雙女大生的貼身內褲和多項私人物品，因為他曾在2017年時破壞一所高中廁所，所以DNA數據庫有他的樣本，才能迅速將他緝拿歸案。

報導指出，魯易斯承認犯下一級住宅盜竊（First-Degree Residential Burglary）和損失超過400美元（約新台幣1.1萬）的蓄意破壞罪（Vandalism）後，遭橘郡高等法院法官波爾森（Gary Pohlson）判處6年8個月的有期徒刑。

Some criminals are caught because they are not the brightest bulbs in the chandelier. 19-year-old Jonathan Jose Ruiz of Orange, CA is one of those dim bulbs. https://t.co/V0SQ19C9rH — Donald R. Koelper （@Donald_from_HI） October 16, 2018

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