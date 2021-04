終於等到了！加州迪士尼30日重新開園 粉絲瘋搶票擠爆系統

加州迪士尼樂園將於4月30日重新開放。(美聯社)

2021/04/20 17:07

〔即時新聞/綜合報導〕因全球疫情肆虐而關園將近一年的加州迪士尼樂園日前宣布將於4月30日重新開放,本月15日在網路上預售門票,引來大批粉絲瘋狂搶票,導致系統大塞車,許多民眾在線等待數小時只為求得一票。

據美國媒體《紐約郵報》 (New York Post)報導,因武漢肺炎疫情關園的加州迪士尼樂園,將於本月30日重新開園,15日網路預售門票,售票系統一開放隨即被苦等近一年的粉絲們擠爆,當機情況持續至16日。網友Ruben310在推特上抱怨:「以前我們拿著年票通行證時,根本不用忍受這些排隊的鳥事。」

請繼續往下閱讀...

迪士尼樂園發言人表示,為了提供更穩定的服務、避免交易異常,網站的確試圖限制造訪人數,等待時間將依照顧客加入排隊的先後順序,可能會需要數個小時甚至更長。

園方也補充「雖然重新開園首日門票已售鑿,但日後仍有足夠的入園名額,計畫持續開放系統讓民眾訂票。」提醒已經上網登記的顧客不要隨意刷新頁面,以確保自己仍在等待行列中,一旦有名額便能及時遞補。

對此,許多搶不到票的迪士尼粉絲紛紛在推特上表達無奈,不僅有人寫下《星際大戰》經典台詞鼓舞士氣「致那些今早一起搶票的迪士尼迷:『願原力與我們同在。』(May the Force be with us.)」更有網友打趣寫道「我有預感這張圖片將會成為我日後的陰影。」並貼上一張搶票畫面,正是卡通圖樣的經典設施「巨雷山雲霄飛車」下方寫著「請坐穩了。(Please Sit Tight)」,彷彿要粉絲們坐穩了、慢慢等待,令人不禁莞爾。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此,更多相關訊息,帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法