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    終於等到了！加州迪士尼30日重新開園 粉絲瘋搶票擠爆系統

    加州迪士尼樂園將於4月30日重新開放。（美聯社）

    加州迪士尼樂園將於4月30日重新開放。（美聯社）

    2021/04/20 17:07

    〔即時新聞／綜合報導〕因全球疫情肆虐而關園將近一年的加州迪士尼樂園日前宣布將於4月30日重新開放，本月15日在網路上預售門票，引來大批粉絲瘋狂搶票，導致系統大塞車，許多民眾在線等待數小時只為求得一票。

    據美國媒體《紐約郵報》 （New York Post）報導，因武漢肺炎疫情關園的加州迪士尼樂園，將於本月30日重新開園，15日網路預售門票，售票系統一開放隨即被苦等近一年的粉絲們擠爆，當機情況持續至16日。網友Ruben310在推特上抱怨：「以前我們拿著年票通行證時，根本不用忍受這些排隊的鳥事。」

    迪士尼樂園發言人表示，為了提供更穩定的服務、避免交易異常，網站的確試圖限制造訪人數，等待時間將依照顧客加入排隊的先後順序，可能會需要數個小時甚至更長。

    園方也補充「雖然重新開園首日門票已售鑿，但日後仍有足夠的入園名額，計畫持續開放系統讓民眾訂票。」提醒已經上網登記的顧客不要隨意刷新頁面，以確保自己仍在等待行列中，一旦有名額便能及時遞補。

    對此，許多搶不到票的迪士尼粉絲紛紛在推特上表達無奈，不僅有人寫下《星際大戰》經典台詞鼓舞士氣「致那些今早一起搶票的迪士尼迷：『願原力與我們同在。』（May the Force be with us.）」更有網友打趣寫道「我有預感這張圖片將會成為我日後的陰影。」並貼上一張搶票畫面，正是卡通圖樣的經典設施「巨雷山雲霄飛車」下方寫著「請坐穩了。（Please Sit Tight）」，彷彿要粉絲們坐穩了、慢慢等待，令人不禁莞爾。

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