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    譏諷中國山寨武器！美海軍研究協會推「國家長得很像日」

    美國海軍研究協會臉書專頁21日對照中國殲-31戰機和美國F-35戰機，戲稱「今天是國家長得很像日」。（擷取自美國海軍研究協會臉書）

    美國海軍研究協會臉書專頁21日對照中國殲-31戰機和美國F-35戰機，戲稱「今天是國家長得很像日」。（擷取自美國海軍研究協會臉書）

    2021/04/22 05:59

    〔國際新聞中心／綜合報導〕中國高速擴張軍備，多種新型武器都被懷疑仿效西方國家，甚至是盜竊他國研發成果的「山寨貨」。美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）臉書專頁21日便張貼一張照片，對照中國殲-31戰機和美國F-35戰機，還戲謔地說：「今天是國家長得很像日（National Look Alike Day）！中國軍隊充斥各種與其他國家研發的系統像到爆的武器，瀋陽殲-31就是想要山寨洛馬F-35。」還附上該協會2015年10月一則報導的鏈結，「還有更多中國山寨武器請見以下網頁」。

    該篇報導指稱，中國近年來的先進武器，多半來自於仿製其他國家的先進武器，包括美國F-35戰機和X-47B無人機。中國成功透過幕後交易，從美國的盟友處獲取許多有價值的技術和武器，因此美國決定不對外出口戰機。

    報導以多張照片對比指出，中國的「利劍」無人機和X-47B外形類似，中國的L-15高級教練機是仿製俄羅斯「雅克-130」教練機，艦載機「殲-15」是仿製俄羅斯蘇愷-33，還有中國的「紅箭-12」反坦克飛彈和美國的FGM-148，無論從外形還是使用方式都很類似，顯然是山寨貨。

    根據「維基百科」，被部分媒體稱為「殲-31」的FC-31「鶻鷹」戰鬥機，是中國瀋陽飛機工業集團正在研發中的第5代戰機。FC-31是完全由瀋陽飛機工業集團獨立出資研發，並未獲得解放軍撥款，而只有中國人民解放軍出資並裝備過的戰機才能獲得「殲-XX」代號，因此「殲-31」說法並不正確。

    中國軍事分析家指出，FC-31是中型戰機，外形尺寸較小，機身內部空間有限，很可能成為航空母艦艦載機。但FC-31採用2具俄羅斯製RD-93發動機，2具的推力總和還不及F-35的單具發動機，更別提油耗，壽命和故障率了，因此處境頗為尷尬。

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