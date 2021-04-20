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    嚇死！ 獸醫宰殺染疫豬隻 一個手滑藥針竟戳向工作人員

    日本一名獸醫為豬隻注射撲殺藥劑時，突然遭遇豬隻反抗，慌亂中一個手滑竟把藥劑針筒戳向一旁男性工作人員，還好送醫後無生命危險。豬隻示意圖。（路透資料照）

    日本一名獸醫為豬隻注射撲殺藥劑時，突然遭遇豬隻反抗，慌亂中一個手滑竟把藥劑針筒戳向一旁男性工作人員，還好送醫後無生命危險。豬隻示意圖。（路透資料照）

    2021/04/20 19:21

    〔即時新聞／綜合報導〕日本栃木縣近日爆發豬瘟（Classical Swine Fever，典型豬瘟）疫情，將撲殺約3萬7000頭豬，創日本近期單次最高紀錄，沒想到18日卻傳出，有獸醫為豬隻注射撲殺藥劑時，突然遭遇豬隻反抗，慌亂中一個手滑竟把藥劑針筒戳向一旁男性工作人員，還好送醫後並無生命危險。

    綜合日媒報導，栃木縣政府17日表示，已確認縣內那須塩原市兩處養豬場豬隻感染豬瘟，並從當晚起開始撲殺合計約3萬7000頭豬隻；相關單位預估，單日撲殺約2000頭豬，加上掩埋作業，預估要花近一個月才能完成。

    沒想到，一名獸醫18日晚間8時50分替一頭幼豬注射撲殺藥物時，在注射過程中遭遇幼豬強力反抗，獸醫在慌亂中竟一個手滑，不慎把應該戳進豬體的針筒，戳向一旁幫忙壓制豬隻的男性工作人員大腿上，當下立刻將他送醫治療，幸好沒有生命危險。

    報導指出，栃木縣政府為了安全考量，已下令全面停用注射藥物撲殺，改採用電擊與施放瓦斯進行宰殺。

    報導提到，這次單次撲殺豬隻數，是從2018年境內豬瘟疫情時隔26年復燃以來最多的一次，同時也是栃木縣養豬場2018年來首例，總計共有縣府及自衛隊約600人、24小時不分晝夜負責豬隻撲殺作業。

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