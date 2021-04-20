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    駕駛座沒人特斯拉撞樹起火釀2死 馬斯克：車子沒開自駕

    德州休士頓17日發生一起特斯拉自撞路樹的意外，車上2人不幸身亡，警方發現2名死者都不在駕駛座上。（路透）

    德州休士頓17日發生一起特斯拉自撞路樹的意外，車上2人不幸身亡，警方發現2名死者都不在駕駛座上。（路透）

    2021/04/20 11:21

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州休士頓發生一起特斯拉自撞路樹起火燃燒的意外，造成車上2人不幸身亡，警方調查赫然發現，肇事特斯拉的駕駛座並沒有人，2名男死者分別坐在副駕及後座，外界質疑自動駕駛釀禍，不過特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），表示事故車輛沒有打開自動駕駛系統，也未購買全自動輔助駕駛（FSD）。

    綜合外媒報導，德州休士頓17日發生一起特斯拉自撞路樹的意外，肇禍車輛是2019年出廠的特斯拉「Model S」車款，車輛因車速過快，過彎失控衝出車道，隨後撞上路邊的大樹後起火燒毀，車上2人不幸身亡，不過警方發現「駕駛座上沒有人」，1名死者坐在副駕駛座，另1人則坐在後座。

    不過特斯拉執行長馬斯克在推特上回應相關新聞表示，特斯拉目前為止所取得的車輛紀錄，發現事發當時，該輛車並未啟動自動駕駛系統（Autopilot），而且這輛車也未購買全自動輔助駕駛（FSD）。

    馬斯克強調，自動駕駛系統啟動的條件是必須要有車道線（lane lines），但肇事路段上並未劃線。

    受到「Model S」致死車禍影響，特斯拉週一（19日）盤中一度下跌6.5%，是自3月18日以來最大盤中跌幅，在馬斯克回應後股價拉回，最終收跌3.4%，至每股714.63 美元。

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