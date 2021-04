駕駛座沒人特斯拉撞樹起火釀2死 馬斯克：車子沒開自駕

2021/04/20 11:21

〔即時新聞/綜合報導〕美國德州休士頓發生一起特斯拉自撞路樹起火燃燒的意外,造成車上2人不幸身亡,警方調查赫然發現,肇事特斯拉的駕駛座並沒有人,2名男死者分別坐在副駕及後座,外界質疑自動駕駛釀禍,不過特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk),表示事故車輛沒有打開自動駕駛系統,也未購買全自動輔助駕駛(FSD)。

綜合外媒報導,德州休士頓17日發生一起特斯拉自撞路樹的意外,肇禍車輛是2019年出廠的特斯拉「Model S」車款,車輛因車速過快,過彎失控衝出車道,隨後撞上路邊的大樹後起火燒毀,車上2人不幸身亡,不過警方發現「駕駛座上沒有人」,1名死者坐在副駕駛座,另1人則坐在後座。

不過特斯拉執行長馬斯克在推特上回應相關新聞表示,特斯拉目前為止所取得的車輛紀錄,發現事發當時,該輛車並未啟動自動駕駛系統(Autopilot),而且這輛車也未購買全自動輔助駕駛(FSD)。

馬斯克強調,自動駕駛系統啟動的條件是必須要有車道線(lane lines),但肇事路段上並未劃線。

受到「Model S」致死車禍影響,特斯拉週一(19日)盤中一度下跌6.5%,是自3月18日以來最大盤中跌幅,在馬斯克回應後股價拉回,最終收跌3.4%,至每股714.63 美元。

