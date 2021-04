特斯拉撞樹起火燒毀2死 警證實：「駕駛座」上沒有人

2021/04/19 10:29

〔即時新聞/綜合報導〕美國德州休士頓日前傳出一起特斯拉自撞路樹起火燃燒的意外,造成車上2人不幸身亡,車體也被撞爛燒黑,不過經警方調查,車上的駕駛座並沒有人,2名男死者分別坐在副駕及後座,疑似是自動駕駛釀禍。

綜合外媒報導,德州休士頓於本月17日發生一起特斯拉自撞路樹的意外,肇禍車輛是2019年出廠的特斯拉「Model S」車款,意外發生時,車輛因車速過快,過彎失控衝出車道,隨後撞上路邊的大樹後起火燒毀。

報導提到,哈里斯郡(Harris County)警員赫曼(Mark Herman)表示,消防人員撲滅火勢後,警方在車上發現2名男死者,其中1人坐在副駕駛座,另外1人則坐在後座,警察烏曼佐(Cinthya Umanzor)也證實「駕駛座上沒有人」,疑似是自動駕駛釀禍。

報導指出,特斯拉與美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)尚未對此次自撞路樹的意外事件做回應,但由於近期特斯拉頻傳自撞意外,讓外界十分憂心。NHTSA日前曾表示,已針對3月發生的27起特斯拉車禍進行調查,至少有3起和自駕系統有關。

