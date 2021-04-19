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    特斯拉撞樹起火燒毀2死 警證實：「駕駛座」上沒有人

    美國德州本月17日，發生一起特斯拉「Model S」自撞路樹的意外，但警方證實駕駛座上沒有人，資料照。（路透）

    美國德州本月17日，發生一起特斯拉「Model S」自撞路樹的意外，但警方證實駕駛座上沒有人，資料照。（路透）

    2021/04/19 10:29

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州休士頓日前傳出一起特斯拉自撞路樹起火燃燒的意外，造成車上2人不幸身亡，車體也被撞爛燒黑，不過經警方調查，車上的駕駛座並沒有人，2名男死者分別坐在副駕及後座，疑似是自動駕駛釀禍。

    綜合外媒報導，德州休士頓於本月17日發生一起特斯拉自撞路樹的意外，肇禍車輛是2019年出廠的特斯拉「Model S」車款，意外發生時，車輛因車速過快，過彎失控衝出車道，隨後撞上路邊的大樹後起火燒毀。

    報導提到，哈里斯郡（Harris County）警員赫曼（Mark Herman）表示，消防人員撲滅火勢後，警方在車上發現2名男死者，其中1人坐在副駕駛座，另外1人則坐在後座，警察烏曼佐（Cinthya Umanzor）也證實「駕駛座上沒有人」，疑似是自動駕駛釀禍。

    報導指出，特斯拉與美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）尚未對此次自撞路樹的意外事件做回應，但由於近期特斯拉頻傳自撞意外，讓外界十分憂心。NHTSA日前曾表示，已針對3月發生的27起特斯拉車禍進行調查，至少有3起和自駕系統有關。

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