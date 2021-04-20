美國前副總統孟岱爾逝世 卡特哀悼：美國史上最好的副總統

美國前副總統孟岱爾於週一逝世，享耆壽93歲。（美聯社）

2021/04/20 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕曾於1977年至1981年擔任美國前總統卡特（Jimmy Carter）任內副總統的孟岱爾（Walter Mondale），在美國時間週一逝世，享耆壽93歲。

綜合外媒報導，孟岱爾的家人週一在一份聲明中指出：「我們對此深感悲傷，我們深愛的父親今天在明尼蘇達州明尼亞波利斯去世的消息。」聽聞孟岱爾逝世消息，卡特週一晚間發表聲明哀悼，表示孟岱爾是「美國歷史上最好的副總統」，孟岱爾也為所有美國人提供了公共服務和私人修為的典範。

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孟岱爾曾於1977年至1981年擔任美國前總統卡特（Jimmy Carter）的副手，孟岱爾1984年代表民主黨出馬總統大選，與眾議員、副總統候選人費拉羅（Geraldine Ferraro）搭檔參選，孟岱爾成為美國第一位提名女性副手的總統候選人，費拉羅也成為首位參選副總統的女性。

在1984年總統大選中，孟岱爾以懸殊落差敗給共和黨候選人雷根（Ronald Reagan），當時雷根橫掃全美525張選舉人票，孟岱爾僅在家鄉明尼蘇達州拿下13張選舉人票，以525比13的票數差距慘敗。在前總統柯林頓（Bill Clinton）任職期間，孟岱爾從1993年起擔任美國駐日本大使，直到1996年。

孟岱爾（右）曾與美國前總統卡特（左）搭檔。（路透）

孟岱爾1984年代表民主黨參加總統大選，與眾議員費拉羅搭檔參選，孟岱爾也成為美國首位提名女性副手的總統候選人。（美聯社）

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