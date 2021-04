千鈞一髮！孩童跌落月台 印度車站人員狂奔救人

2021/04/19 23:55

〔即時新聞/綜合報導〕印度前天(17日)在西部的馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)火車站一位孩童不慎落下月台,掉在鐵軌上,一名鐵路員工奮不顧身奔向孩子,在火車抵達前千鈞一髮之際將孩童救上月台。

綜合外媒報導,事發地點在印度大城孟買附近的車站,這名兒童當時由視障母親牽著走在月台邊,卻不慎掉下月台,視障母親焦急卻找不到孩子,而此時不巧火車已逼近,監視器畫面中可看到這名鐵路員工迅速飛奔向孩童,急將孩子抬回月台,自己也差點閃避不及。。

請繼續往下閱讀...

救人的鐵路員工名為謝爾克(Mayur Shelke),印度鐵道部長戈耶爾(Piyush Goyal)也稱讚他救人之舉,並發推特對他的勇氣楷模和工作態度表示敬意。

Very proud of Mayur Shelke, Railwayman from the Vangani Railway Station in Mumbai who has done an exceptionally courageous act, risked his own life & saved a child's life. pic.twitter.com/0lsHkt4v7M