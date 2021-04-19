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    千鈞一髮！孩童跌落月台 印度車站人員狂奔救人

    印度馬哈拉施特拉邦一名孩童跌落月台，可見遠處開來的火車即將進站，所幸鐵路工作人員謝爾克（右）及時發現，冒險在鐵軌上狂奔，千鈞一髮之際將孩童救上月台。（圖擷取自推特Ministry of Railways）

    印度馬哈拉施特拉邦一名孩童跌落月台，可見遠處開來的火車即將進站，所幸鐵路工作人員謝爾克（右）及時發現，冒險在鐵軌上狂奔，千鈞一髮之際將孩童救上月台。（圖擷取自推特Ministry of Railways）

    2021/04/19 23:55

    〔即時新聞／綜合報導〕印度前天（17日）在西部的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）火車站一位孩童不慎落下月台，掉在鐵軌上，一名鐵路員工奮不顧身奔向孩子，在火車抵達前千鈞一髮之際將孩童救上月台。

    綜合外媒報導，事發地點在印度大城孟買附近的車站，這名兒童當時由視障母親牽著走在月台邊，卻不慎掉下月台，視障母親焦急卻找不到孩子，而此時不巧火車已逼近，監視器畫面中可看到這名鐵路員工迅速飛奔向孩童，急將孩子抬回月台，自己也差點閃避不及。。

    救人的鐵路員工名為謝爾克（Mayur Shelke），印度鐵道部長戈耶爾（Piyush Goyal）也稱讚他救人之舉，並發推特對他的勇氣楷模和工作態度表示敬意。

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