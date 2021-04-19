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    好棒！日老翁平交道摔倒民眾旁觀 6國中生英勇救人

    日本老翁騎著腳踏車摔倒在平交道，附近數名大人卻只是在旁圍觀而已，擔心有列車開來的6名越谷市立北中學校學生立即上前救人。圖為越谷市立北中學校。（圖擷自Google地圖）

    日本老翁騎著腳踏車摔倒在平交道，附近數名大人卻只是在旁圍觀而已，擔心有列車開來的6名越谷市立北中學校學生立即上前救人。圖為越谷市立北中學校。（圖擷自Google地圖）

    2021/04/19 14:36

    〔即時新聞／綜合報導〕太勇敢了！日本埼玉縣越谷市立北中學校6名同學，目睹64歲老翁騎著腳踏車摔倒在平交道，附近數名大人卻只是在旁圍觀而已，擔心有列車開來的國中生們立即上前幫助老翁起身並向派出所通報，獲得警方的稱讚和表揚。

    《讀賣新聞》報導，越谷警察署透露，3月26日上午10時40分許，參加完結業式從國一升國二的5男1女共6名同學，在東武伊勢崎線大袋車站附近的公園碰面，突然聽到旁邊的平交道傳來聲響，前往查看時發現1名老翁和腳踏車倒在鐵路上。

    6名國中生從公園跑到平交道後，發現大人們都只是在旁邊看著，但他們擔心假如自己不伸出援手，一旦火車經過恐怕就會發生事故，連忙喊著「你還好嗎？」並協助老翁和自行車離開鐵軌。

    另外，其中1名國中生在過程中跑到大袋車站旁的派出所通報，因為他不知道火車什麼時候會來，「我只是想著假如沒人幫忙的話我就必須做這件事。」

    越谷警察署三上元樹署長，本月12日學校集會時在全校學生面前向6人頒發感謝狀，感恩他們以迅速的判斷挽救生命，表現出正義又勇敢的行動，希望6人未來能繼續保持著對他人的同情心一路成長。

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