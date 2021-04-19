完成人類壯舉！NASA「機智號」首次成功在火星動力飛行

「毅力號」的微型直升機「機智號」成功在火星上完成首次動力飛行，試飛至離地3公尺多的畫面曝光。（圗翻攝自NASA直播畫面）

2021/04/19 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕火星探測車「毅力號」（Perseverance）的微型直升機「機智號」（Ingenuity），美東時間19日凌晨3點30分（台灣時間今下午3點30分）進行動力飛行試飛，而「機智號」圓滿達成任務，人類完成首次在其他星球內的動力飛行的壯舉！

綜合媒體報導，NASA終於修復了先前測試「機智號」火星直升機時所發現的問題，本月16日成功進行葉片動力測試，旋翼槳轉速達到飛行所需的每分鐘2400轉，台灣時間下午3點30分在火星進行人類首次外星球飛行。

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NASA今傍晚6點15分（台灣時間）開始進行直播，但由於地球與火星之間訊息傳輸的延遲，不會有飛行畫面直播，而是NASA接收數據的畫面。

「機智號」首次試飛升空至離地約3公尺多的高度，懸停約30秒鐘。整個試飛過程除了機智號自身的感應器和攝像機會記錄外，一旁的「毅力號」也記錄了起飛過程。「機智號」成功試飛後降落火星地表，NASA人員無不歡呼拍手，慶祝人類在其他星球內首次進行動力飛行的壯舉

這次「機智號」成功進行試飛，NASA預計在台灣時間20日清晨2點舉行記者會。

「機智號」試飛成功後，安全降落火星地表。（圗翻攝自NASA直播畫面）

「機智號」自身搭載的攝像頭，紀錄了升空後在火星地表上出現的影子。（圗翻攝自NASA直播畫面）

試飛成功後，NASA人員開心歡呼。（圗翻攝自NASA直播畫面）

「機智號」首次試飛升空至離地約3公尺多的高度，懸停約30秒鐘。（圗翻攝自NASA直播畫面）

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