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    美B-1B轟炸機部署挪威傳離奇意外 2引擎吸入平板電腦報廢

    美國空軍今年2月首度派遣B-1B轟炸機抵達挪威，一同在北極圈進行三週的訓練，被認為是華府釋放給俄羅斯的明確訊息。（路透）

    美國空軍今年2月首度派遣B-1B轟炸機抵達挪威，一同在北極圈進行三週的訓練，被認為是華府釋放給俄羅斯的明確訊息。（路透）

    2021/04/19 15:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍今年2月首度派遣B-1B轟炸機抵達挪威，一同在北極圈進行3週的訓練，被認為是華府釋放給俄羅斯的明確訊息，不料卻傳出駐紮在挪威期間，1架B-1B轟炸機發動機不慎吸入平板電腦，導致2組發動機報廢意外，甚至導致維護中隊指揮官被解職。

    《The Drive》報導，上月23日部署在挪威B-1B轟炸機結束移訓返國，但有B-1B仍留在挪威，有消息人士透露，因為有1架B-1B戰略轟炸機發生了嚴重毀損，1台平板電腦被吸入到了發動機中，造成嚴重損壞，導致轟炸機必須更換一側的2台發動機。

    美國空軍第7轟炸機聯隊發言人證實有B-1B在挪威受損，但未透露詳細原因，「在最近一次部署到挪威的行動中，一架B-1B轟炸機確實出現了發動機損壞事故，但該事故仍在調查之中，我們無法提供進一步的信息」，同時也證實，基地1名指揮官因部隊領導對他的領導能力喪失信心而將他解職。

    美國空軍在2月底派遣4架能攜帶大量空對地武器的長距離B-1B轟炸機，還有200多名美國空軍人員，至挪威南方的奧蘭（Orland）空軍基地，與負責保衛北大西洋公約組織（NATO）北部邊界的挪威空軍，一同在北極圈進行3週的訓練，此為冷戰以後，美國首度部署B-1B轟炸機至俗稱為「高北（High North）」地區的北歐林線以北地帶，被認為矛頭直指俄羅斯。

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